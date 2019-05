Madagascar: Karaté - Coupe de Madagascar « Enfants » - La relève est là

Les jeunes ont offert du lourd le week-end dernier.

Le beau monde du karaté malgache était réuni samedi et dimanche au Gymnase d'Ankorondrano à l'occasion de la Coupe de Madagascar « enfants ». Les tout-petits ont assuré au grand bonheur des parents.

L'engouement et l'amour du public et des participants pour le karaté sont de retour. C'est ce qu'on a constaté le week-end dernier avec l'affluence des jeunes à la Coupe de Madagascar « Enfants ». Au-delà des résultats, la première victoire est pour la fédération de karaté-do de Madagascar d'avoir pu réunir près de 400 jeunes karatékas. « C'est un signe encourageant de voir autant de participants. Ils étaient très nombreux à faire la queue pour s'inscrire vendredi. Les parents étaient enthousiastes et se sont mobilisés pour soutenir leurs enfants » a expliqué, Solofo Barijaona Andrianavomanana, président de la fédération. Au tableau des médailles, les combattants du club Akka ont terminé en tête avec huit titres. Il s'agit de Christian en - 14 ans chez les moins de 35 kg, Tendry en moins 40 kg et Toky en moins de 50 kg chez les garçons. Ce club a raflé quatre titres chez les filles. Le club finit deuxième avec quatre médailles d'or suivi de Maka d'Andrefan'Iarivo et ASC Aro, ayant remporté respectivement trois « or ». Ces sommets nationaux enfants ont servi à la fédération de détecter les jeunes prometteurs en vue d'un tournoi international enfants organisé à domicile avec la participation des pays amis. « La relève est prometteuse. Ils ont du niveau et du potentiel » a continué le président de la FKM.

Stage de haut niveau. En outre la coopération avec le Japon dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le président de la fédération turque de karaté non moins membre au sein du comité exécutif de la fédération internationale est attendu au pays ce mois de mai ou plus tard en juin. Il sera accompagné d'un membre au sein de la commission technique mondiale et d'un champion du monde en titre en kumité. Ce jeune champion du monde animera un stage au pays pour un partage d'expérience. La fédération est actuellement en cours de finaliser ce programme qui est sans doute bénéfique pour le karaté malgache surtout à un an des olympiades de Tokyo.