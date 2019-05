Madagascar: Thailande-Madagascar - Le couronnement du roi RAMA X au consulat thaï

Le nouveau Roi du royaume de Thaïlande, Sa Majesté Maha Vajiralongkorn RAMA X a été couronné hier, à Bangkok. La cérémonie a été retransmise en direct à travers les ambassades et consulats des 98 pays avec lesquels la Thaïlande a des relations diplomatiques et consulaires.

La Thaïlande est un pays monarchique et le Roi a l'obligation de continuer le régime monarchique ancestral pour préserver les institutions monarchiques et bâtir mieux le pays dans le cadre de la légalité royale. Tout cela doit être mis en œuvre après le couronnement du Roi, qui a accepté légalement d'accéder au trône le 1er décembre 2016, après la mort de son père le Roi Bhumibol Adulyajed RAMA IX qui était au trône depuis 1950. La cérémonie du couronnement du nouveau roi a commencé samedi dernier et il est actuellement le 10e Roi de la monarchie de la Thaïlande. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation M. Tianarivelo Razafimahefa a représenté le gouvernement malgache à cette occasion. La cérémonie a été retransmise en direct au consulat de Thaïlande.

Après ledit couronnement, M. Kriwat Phamorabutra, gérant intérimaire du consulat général, a remercié le gouvernement malgache pour l'envoi du ministre de l'Intérieur à ce couronnement et en guise de solidarité, il a remis 7200 kg de riz pour les sinistrés de la région sud de Madagascar. Quant au ministre M. Tianarivelo Razafimahefa il a mis en valeur l'effort de la Thaïlande sachant allier harmonieusement traditions, cultures et modernité face aux aléas climatiques et économiques. C'est maintenant l'un des pays les plus prospères d'Asie. Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères M. Tahirimiakadaza, le Sécrétaire exécutif du Bureau national de gestion de risques et catastrophes naturelles BNGRC le Colonel Elak Olivier et le Directeur général de l'ENAM M. Pascal Rabetahiana ont aussi été présents..