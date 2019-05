Madagascar: Le Point d'Exclamation - Les loisirs de la semaine à l'HDA

Après un samedi rock avec « Elevator tribute », où les Led Zeppelin, Eric Clapton, Jimi Hendrix et les Beatles ont été remis au goût du jour.

Les interprètes, le groupe Slaid a réussi à convaincre les plus nostalgiques de leur savoir-faire durant l'après-midi de ce jour. Par ailleurs, le Point d'Exclamation « Lounge bar » à Analakely annonce une semaine chaude. A commencer d'abord par les deux soirées de ce jour et de demain consacrées aux férus du ballon rond avec diffusion sur triple écran géant. A part les matchs qui verront s'affronter Liverpool contre Barcelone et Ajax face à Tottenham.

Selon les maîtres des lieux, la formule gastronomique reste la même, puisqu'elle fait la réputation des lieux. Mais d'autres services sont maintenant disponibles. Il est maintenant possible de se faire livrer des pizzas à domicile. Avec l'un des meilleurs pizzaiolos de la capitale, les pizzas du Point d'Exclamation « Lounge bar » attirent les fins gourmets. Pour ce mois de mai, le propriétaire des lieux promet des évènements dignes de sa réputation. Depuis le début de l'année, les soirées et les activités s'y sont succédé . Sûrement au fil des mois, le cadre va devenir un tremplin de la vie nocturne et culturelle tananarivienne.