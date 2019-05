Madagascar: Energy Expo - Des énergies renouvelables à la portée de tous

Un salon des énergies renouvelables dit « Energy Expo » est organisé par l'agence Premium Publicix du 31 mai au 02 juin 2019 au parvis de la Gare Soarano.

Une vingtaine d'opérateurs opérant dans ce secteur y participeront avec une trentaine de stands érigés. « L'objectif est de faire connaître les potentialités et les opportunités en matière d' énergies renouvelables. Et contrairement à ce que les gens pensent, nous allons y promouvoir des énergies vertes et propres qui seront à la portée de tous.

On peut citer, entre autres, l'éolien, le solaire, le biogaz, le géothermique et l'hydroélectrique », a expliqué Cédric Ralison, gérant de Premium Publicix, lors d'une conférence de presse hier à Antsahavola. « First Energy », la société qui a installé et exploité la première centrale hybride à Madagascar comme à Maevatanàna ainsi que le groupe « Cap Sud », le spécialiste en matière de conception, ingénierie, développement et construction de centrales photovoltaïques à Madagascar, sponsoriseront cet événement qui sera à sa 2e édition.