Madagascar: Secteur extractif - La bonne gouvernance soulevée par les USA

Des efforts ont été déployés par le régime actuel pour mettre en œuvre la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif.

Il faut toujours poursuivre ce processus étant donné que cela constitue un garant pour rassurer les opérateurs et les encourager à investir à Madagascar. C'est ce qu'on a appris lors de la rencontre entre l'Ambassadeur des États-Unis à Madagascar, SEM Michael Pelletier et le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra hier à Ampandrianomby.

Raffermir la coopération. Celui-ci, pour sa part, a souligné que les Etats-Unis est un pays modèle en matière de bonne gouvernance et de transparence. « Nous devons vraiment aller de l'avant et devons encore redoubler d'efforts afin de redorer l'image de notre pays dans le but d'attirer davantage des investisseurs étrangers dans le secteur extractif », a-t-il soutenu. Par ailleurs, l'ambassadeur américain a réaffirmé avec assurance l'engagement de son pays à raffermir la coopération entre les deux pays.