Afrique de l'Est: TDB - La Banque du COMESA prête à financer des projets de développement

Après la Banque mondiale dont le Président en personne était venu à Madagascar, puis l'Union européenne lors du dialogue politique, c'est au tour de « Trade and Development Bank » (TDB) d'afficher sa détermination à appuyer Madagascar dans sa marche vers le développement.

L'heure est maintenant à l'optimisme économique. Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato l'a réitéré hier, à l'issue de la rencontre qu'il a eue, hier avec une délégation de la « Trade and Development Bank » ou Banque du Commerce et du Développement.

Bonne perspective

Un optimisme économique soutenu par la communauté des bailleurs de fonds, puisqu' après la Banque mondiale qui va débloquer 392 millions de dollars et l'Union européenne qui mettra pour sa part 492 millions d'euros dans le cadre du 11e, c'est donc la Banque du Commerce et du Développement, l'organe financier du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) qui annonce son appui à la réalisation de la vision pour le développement de Madagascar. « Nous sommes disposés à supporter le Président de la République Andry Rajoelina pour la réalisation de son programme de développement » a déclaré Mabouba Diagne chef de la délégation de la TDB. Une bonne perspective, en somme pour l'économie malgache quand on sait que la TDB finance des projets de développement publics ou privés qui ont contribué au développement de ses pays membres. Parmi la vingtaine de membres de la TDB, on peut notamment citer l'Ile Maurice, le Rwanda, le Kenya, le Zimbabwe.

Plan Emergence

La Grande Ile qui est le 22e pays membre de la TDB va en tout cas suivre la trace de ces pays émergents d'Afrique, avec le Plan Emergence Madagascar qui retracera les actions à mettre en œuvre pour la réalisation du « Velirano » de l'actuel président de la République. Sur ce point, d'ailleurs, le ministre Richard Randriamandrato a affirmé que « la confirmation de la confiance des bailleurs de fonds va permettre au gouvernement en général et au ministère de l'Economie et des Finances en particulier d'avancer rapidement dans la réalisation du programme général de l'Etat ». « Conformément aux instructions du président, le mot d'ordre est maintenant l'amélioration et l'accélération du processus de gestion des affaires de l'Etat et des Finances publiques » a martelé le Grand argentier qui a confirmé que la projection de croissance économique est maintenue à 5,2%. Une manière, en somme de démentir les informations selon lesquelles, la prévision de croissance économique est revue à la baisse. « Grâce aux actions du gouvernement appuyées par les bailleurs de fonds qui vont financer de nombreux projets de développement, on est en mesure de relever le défi du développement » a-t-il affirmé. Sur ce point d'ailleurs, la TDB dont le mandat est de financer et de promouvoir le commerce, le développement socio-économique et l'intégration économique régionale, est à même d'apporter ses appuis financiers dans différents secteurs porteurs et prioritaires comme l'énergie, l'agriculture, le tourisme, les infrastructures... En tout cas, les conditions sont maintenant réunies pour réussir le défi du développement économique.