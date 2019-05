Ile Maurice: Portables au Parlement - Les photos ne sont plus permises

Ce mardi 7 mai, Maya Hanoomanjee a ouvert la séance parlementaire en annonçant les nouveaux règlements en ce qui concerne l'utilisation des portables par les membres du parlement.

Ces derniers ne peuvent plus faire de photos et vidéos, compromettantes ou pas, lorsqu'ils sont dans le Parlement... De plus, ils doivent s'assurer que leurs portables ne dérangent pas les autres, que ce soit avec les sonneries ou notifications.

Ces nouvelles règles ont été mises en place car ces dernières semaines, la Speaker n'a pas cessé de rappeler les parlementaires à l'ordre à cause des téléphones cellulaires qui, selon elle, «interfere with the decorum» de l'hémicycle.