Ile Maurice: Échange bilatéral - Maurice et la Finlande se prennent par la main

Fini le temps où la coopération entre la Finlande et Maurice était presque négligeable. À compter d'hier, avec la signature d'un protocole, les choses ont changé. Cette coopération s'établit désormais sur la base des ambitions et potentiels respectifs de nos deux pays.

Pour Maurice, il s'agit de se hisser parmi les pays à haut revenu et, en conséquence, améliorer considérablement notre visibilité sur le plan de l'économie globale. Tandis que la Finlande ambitionne d'affiner son statut comme l'un des marchés les plus compétitifs au monde, disposant d'un solide patrimoine en termes de technologies. La nouvelle ère de coopération, officiellement lancée hier, a débouché sur les travaux d'un séminaire autour de la volonté des deux pays à explorer les opportunités d'affaires dans le domaine des échanges commerciaux et au niveau des investissements.

La Finlande a dépêché à Maurice une délégation dirigée par son plus haut représentant diplomatique de la région, à savoir l'ambassadeur Kari Alanko, basé en Afrique du Sud. Des représentants du gouvernement finlandais et des sociétés de ce pays sont aussi présents. Celles-ci sont actives, entre autres, dans le secteur de la recherche et du développement, de l'éducation et de la technologie de l'information et de la communication. D'ailleurs, une vingtaine d'entre elles en auraient exprimé la ferme intention d'investir à Maurice.

Cette nouvelle ère de coopération a été scellée dans le cadre d'un protocole d'entente entre l'Economic Development Board et la Finnpartnership and Business Finland, plateforme qu'utilisent les hommes d'affaires de ce pays pour piloter des projets dont la réalisation à un impact positif dans les pays où ils ont été implantés.

À savoir qu'en 2018, la valeur des exportations n'était que de Rs 321,3 millions, contre des importations de seulement Rs 96,9 millions. 5,2 % du montant total des fonds propres en provenance des pays nordiques ont été acheminés dans le secteur des services financiers mauricien pour y être structurés aux fins d'investissements.