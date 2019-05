Sénégal: Verdict du procès du double meurtre de Medinatoul Salam - 10 ans de travaux forcés pour Cheikh Béthio, 5 à 15 ans pour ses coaccusés et 200 millions de réparation

L'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam a connu son épilogue hier, lundi 6 mai 2019. Béthio Thioune et son chambellan ou «Beuk nek» Cheikh Faye écopent de 10 ans de travaux forcés.

Dix autres coaccusés dans ce procès, Serigne Khadim Seck, Mame Balla Diouf, Mamadou Gueye, Moussa Dieye, Aliou Diallo, Al Demba Diallo, Momar Mohamed Sène dit Eumeu, Adama Sow dit Doss et Aly Diouf sont condamnés à 15 ans de travaux forcés chacun, Demba Kébé et Pape Ndiaye à 8 ans de travaux forcés chacun. Ablaye Diouf et Samba Fall prennent 5 ans d'emprisonnement ferme chacun.

La Chambre criminelle a retenu 6 mois d'emprisonnement ferme contre Samba Ngom. Les accusés Serigne Saliou Barro, Aziz Mbacké Ndour, et Mamadou Hann dit Pape sont acquittés de tous les chefs d'accusation.

Une condamnation solidaire à verser la somme de 200 millions de F Cfa est retenue comme réparation, soit 100 millions à chacune des familles des victimes. Les conseils de la partie civile et de la partie ont diversement réagi au verdict de la chambre criminelle.

10 ans aux travaux forcés contre Cheikh Béthio Thioune et son «Beuk nek» Cheikh Faye, des peines allant de 6 mois à 15 ans contre certaines de ses 19 autres coaccusés et des acquittements pour tous les chefs d'accusation pour d'autres.

C'est le verdict de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, rendu hier, lundi 6 mai 2019.

En effet, le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, et son Cambellan Cheikh Faye, reconnu coupable des faits de non dénonciation de crime et complicité de meurtre ont écopé d'une peine de 10 ans aux travaux forcés.

Dix autres coinculpés du Cheikh, notamment Serigne Khadim Seck, Mame Balla Diouf, Mamadou Gueye, Moussa Dieye, Aliou Diallo, Al Demba Diallo, Momar Talla Diop, Mohamed Sène dit Eumeu, Adama Sow dit Doss et Aly Diouf ont chacun été condamné à quinze (15) ans de travaux forcés.

Le juge a disqualifié les faits de meurtre avec actes de torture ou de barbarie initialement retenus contre eux en meurtre. D'autres prévenus ont connu des fortunes diverses. Ainsi, Demba Kébé et Pape Ndiaye, ont tous les deux été condamnés à 8 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre.

Ablaye Diouf et Samba Fall s'en sortent avec 5 ans d'emprisonnement ferme chacun, contrairement à Samba Ngom, en liberté provisoire, condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme pour détention d'arme sans autorisation administrative.

Le juge Thierno Niang a prononcé l'acquittement de Serigne Saliou Barro, d'Aziz Mbacké Ndour et de Mamadou Hann dit Pape de tous les chefs d'accusation. Si Serigne Saliou Barro et Aziz Mbacké Ndour avaient bénéficié d'une liberté provisoire, Pape Hann a fait 7 ans derrière les barreaux, en détention provisoire.

200 MILLIONS POUR LES FAMILLES DES 2 VICTIMES

Aussi, suite à la réception de la constitution de partie civile des héritiers de Bara Sow et d'Ababacar Diagne, le juge Thierno Niang, le juge prononcé une condamnation solidaire à verser la somme de 200 millions de F Cfa, retenue comme réparation, soit 100 millions à chacune des familles des victimes, notamment aux héritiers de Bara Sow et d'Ababacar Diagne, à titre de réparation.

Ainsi, Béthio Thioune dit Cheikh, Cheikh Faye, Serigne Khadim Seck, Mame Balla Diouf, Mamadou Gueye, Moussa Dieye, Aliou Diallo, Al Demba Diallo, Momar Talla Diop, Mohamed Sène dit Eumeu, Adama Sow dit Doss, Aly Diouf, Demba Kébé, Pape Ndiaye, Ablaye Diouf et Samba Fall sont condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Contrairement au souhait de la partie civile qui avait réclamé 3 milliards de F CFA pour toute cause et préjudice confondus. Le tribunal a ordonné, par conséquent, l'exécution provisoire.

Toutefois, si la Chambre criminelle dit n'y avoir pas lieu à appliquer la contrainte par corps à l'encontre de Béthio Thioune dit Cheikh, elle fixe, par contre, la durée de la contrainte par corps au maximum pour les autres condamnés.

PLACEMENT SOUS SEQUESTRE DES BIENS DE BETHIO THIOUNE DIT CHEIKH

En Outre, la Chambre criminelle a ordonné la confiscation du fusil de calibre 12/76 N°567540, du fusil de calibre 12m/m N°497951, du pistolet de marque Walther N°2021500 et de ses 2 chargeurs, des 5 cartouches, de la barre de fer, du manche en bois saisis, et des 6 balles extraites du corps d'Ababacar Diagne.

Elle a également ordonné le placement sous séquestre des biens de Béthio Thioune dit Cheikh et a désigné le conservateur de la propriété et des droits fonciers de Mbour, en qualité de séquestre. Elle a aussi retenu qu'un extrait de la décision sera, dans les plus brefs délais, inséré dans l'un des journaux de la République.

De même, un extrait de la décision sera affiché à la porte du dernier domicile de Béthio Thioune dit Cheikh, à la porte de la mairie de la commune de Malicounda ou à la porte des bureaux de l'arrondissement de Sindia et au tableau d'affichage du Tribunal de grande instance de Mbour. Un extrait va aussi être adressé au représentant du service des domaines de Mbour.

LA PROCEDURE JUGEE REGULIERE, LES COINCULPE DE BETHIO ONT 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL

La Chambre criminelle a relevé que les condamnés, à l'exception du guide des Thiantacounes jugé par contumace, peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la prononciation de la sentence.

Auparavant, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour, statuant publiquement, par contumace à l'encontre de Béthio Thioune dit Cheikh, contradictoirement à l'égard des autres accusés et des héritiers de Bara Sow et d'Ababacar Diagne, en matière criminelle et en premier ressort, a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil d'Aly Diouf; et a déclaré la procédure régulière. Les conseils de la partie civile et de la défense ont diversement réagi au verdict de la chambre criminelle. (Voir par ailleurs).

CONDAMNE A 10 ANS DE TRAVAUX FORCES Béthio «échappe» à la prison

Cheikh Béthio Thioune condamné à 10 ans de travaux forcés pour avoir été reconnu coupable de complicité et non dénonciation de meurtre n'ira pas en prison, conformément à la loi. Mieux, le mandat d'arrêt international requis par le Procureur de la République contre le guide des Thiantacounes, jugé par contumace, n'a pas été confirmé par le juge.

En plus, la contrainte par corps n'a pas été retenue contre Cheikh Béthio Thioune, 81 ans. C'est ce qu'explique le juriste Me Ibrahima Mbengue, une des avocats de la défense. «La contrainte par corps, c'est pour permettre à une partie civile d'amener un prévenu qui ne paie pas sa condamnation civile de rester en prison.

C'est à dire quand un accusé condamné ne paie pas, vous avez la possibilité de l'amener en prison, mais pour une durée qui ne peut pas dépasser 2 ans. La contrainte par corps peut être fixée au minimum ou au maximum.

Le maximum, c'est 2 ans. Mais, la loi dit clairement, si le prévenu est âgé de 70 ans ou plus, on ne peut plus exercer contre lui la contrainte par corps. Donc, ce n'est pas un privilège du tribunal, c'est la loi qui parle. Le juge n'avait même pas besoin de faire ces précisions-là. C'est la loi elle-même qui parle.

Et si la contrainte par corps est exercée sur un condamné, c'est la partie civile qui débourse pour que ce dernier mange en prison. C'est 1000 F CFA par jour. Un an, c'est 360 mille F CFA; deux ans c'est 360 mille fois 2.

Si on exerce la contre par corps sur vous ceci ne veut pas pour autant dire que vous n'allez plus payer. Même si vous sortez, vous endossez la créance. La contrainte par corps n'efface pas les intérêts civils», a-t-il précisé.