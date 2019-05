Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara et Issoufou Mahamadou pour le renforcement de la coopération

En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président nigérien Issoufou Mahamadou a été reçu, samedi dernier, en audience par son homologue ivoirien à sa résidence à Cocody Riviera-Golf. Alassane Ouattara s'est réjoui de cette visite qui vient renforcer les excellentes relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Niger et dont les jalons ont été posés par les présidents Félix HouphouëtBoigny et Hamani Diori.

« Les relations entre nos deux pays sont exemplaires », s'est réjoui le chef de l'Etat ivoirien. Qui a salué le comportement remarquable de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire, de même que son importante contribution à l'essor économique du pays.

Aussi, a-t-il félicité son homologue nigérien pour les résultats obtenus par le Niger sous son autorité dans la lutte contre le terrorisme ainsi que pour son implication personnelle dans le renforcement de l'intégration économique sous-régionale et continentale.

Alassane Ouattara a souhaité le renforcement des relations entre les deux pays d'autant qu'en dépit de leurs potentialités, le volume des échanges entre le Niger et la Côte d'Ivoire demeure « très faible ».

Pour lui, il faut dynamiser ces échanges à travers l'identification de secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, les transports ainsi que la promotion des investissements dans les deux pays.

A cet égard, le chef de l'Etat a invité le gouvernement et les populations du Niger à s'approprier le Port Autonome d'Abidjan et le port sec de Ferkessédougou dont la construction va bientôt démarrer, afin de bénéficier de leurs extraordinaires atouts.

Le numéro 1 ivoirien a fait savoir que les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.

Au plan de la coopération continentale et multilatérale, Alassane Ouattara a salué le rôle joué par son homologue du Niger, notamment au niveau de la Zone de Libre- Echange Continentale Africaine (ZLECAf), dont il est le champion, ainsi que de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO.

Après avoir abordé la situation sociopolitique et les foyers de tensions préoccupants en Afrique, notamment en Guinée-Bissau, en République Centrafricaine, au Soudan, au Bénin, etc., le président Ouattara a précisé avoir réitéré à son homologue nigérien, la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser, de diversifier et de moderniser sa coopération avec le Niger, et de travailler ensemble au renforcement de l'intégration régionale et continentale.

En retour, Issoufou Mahamadou a tenu à féliciter son homologue ivoirien pour son leadership dans la gouvernance de son pays et ndiqué que sa présence à Abidjan est un symbole fort de sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire, dans la mesure où l'axe Abidjan - Niamey a toujours été un « axe fort » depuis l'aube des indépendances.

Pour lui, il est nécessaire pour les deux pays, d'entretenir et de vivifier l'héritage des Pères fondateurs, en continuant notamment à mener des actions communes dans des structures d'intégration sous- régionales, continentales et internationales.

Il a aussi affirmé que les questions d'intérêts communs mais également de sécurité, de menaces de toutes sortes, de lutte contre le terrorisme, de criminalité transfrontalière ainsi que d'intégration et de transformation des matières premières, ont figuré en bonne place au menu des échanges avec le Président Alassane Ouattara.

Sur la question de la monnaie unique de la CEDEAO, le président Issoufou Mahamadou a souhaité l'accélération de la mobilisation des ressources pour le financement de la feuille de route de cette monnaie et la nomination des membres chargés de gérer ces fonds.

Au plan bilatéral, il a reconnu la faiblesse des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et en a appelé à leur redynamisation. Il a félicité le président Ivoirien pour le rôle éminent que la Côte d'Ivoire joue au niveau du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Notons que le ministre d'Etat, ministre de la Défense Hamed Bakayoko, le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, les ministres Ally Coulibaly (Intégration Africaine et Ivoiriens de l'Extérieur), Nialé Kaba (Plan et Développement) et Souleymane Diarrassouba (Commerce, Industrie et PME), ainsi que des membres du cabinet présidentiel ont pris part à la rencontre.