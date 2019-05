Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Duel à distance entre l'Asec et le RCA pour la 3ème place

L a 26ème journée de la ligue 1 se dispute ce week-end sur les différents stades. Le seul enjeu de cette dernière journée de championnat est la lutte pour la 3ème place entre l'Asec Mimosas, qui rencontre demain au stade Houphouët Boigny le FC Bouaké ; et le Racing club d'Abidjan (RCA), qui sera opposé, toujours dimanche, au champion la Soa au stade Champroux de Marcory.

Pour les mimos, l'équation est simple : un nul ou une victoire suffit aux garçons d'Amani Yao pour conserver la 3ème place synonyme d'une place africaine. Avec 39 points et une différence de buts de +9, l'Asec Mimosas devance d'une courte tête le Racing Club 4ème, avec 36 points (+5).

En revanche pour le Racing Club d'Abidjan, la tâche s'annonce est un peu plus compliquée. Il faut absolument une victoire par au moins quatre buts d'écart face à la Soa et espérer une défaite de l'Asec Mimosas devant le FC Bouaké, pour espérer monter sur le podium et tenter ainsi une expérience en coupe africaine la saison prochaine.

On le voit, le Racing Club d'Abidjan n'a plus son destin entre ses mains. Mais, comme tout est possible en football, l'espoir est donc permis pour les joueurs du RCA.