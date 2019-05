Soudan: Ilham rencontre l'Envoyé du Gouvernement chinois

Khartoum — - Le Sous-secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères par Intérim, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, a rencontré l'Envoyé du Gouvernement Chinois, Mme Xu Jinghua, et l'a informée de l'évolution de la situation politique dans le pays et des Consultations du Conseil Militaire Transitoire (CMT) avec toutes les Forces Politiques pour parvenir à un Consensus Politique établissant une Transition Démocratique et garantissant la Sécurité et la Stabilité du Soudan et de la Région dans son ensemble.

En ce qui concerne les relations bilatérales, le Sous-secrétaire par Intérim a souligné qu'il importait de renforcer la coopération avec la Chine dans tous les domaines, d'encourager les entreprises chinoises à élargir leur horizon et d'encourager davantage d'investissements au Soudan, de réaffirmer leur attachement aux Accords et Traités signés entre les deux pays et d'inviter la Chine à conclure d'autres Partenariats Vitaux, Mines, Tourisme, d'Enseignement Supérieur et Transfert de Technologie.

Pour sa part, l'Envoyé chinois a salué les relations bilatérales entre les deux pays, soulignant l'engagement de la Chine à continuer à soutenir le Soudan dans tous les domaines et les Forums Internationaux, décrivant le Soudan comme un Ami et un Partenaire Stratégique. Elle a réitéré le soutien de son pays aux étapes du Dialogue et du Règlement Pacifique du Conseil Militaire de Transition.

L'Envoyé chinois a également invité le Gouvernement Soudanais à participer au Forum de Coopération Chine-Afrique qui se tiendra en Juin en Chine.