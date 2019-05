Cote d'Ivoire: Lutte contre l'apatridie - Le HCR félicite les autorités ivoiriennes pour leurs efforts

Le Représentant-résident du Haut-commissariat aux réfugiés (Hcr) en Côte d'Ivoire, Mohamed Askia Touré, a adressé le lundi 6 mai 2019, ses félicitations aux autorités ivoiriennes pour l'adoption en 2018 de deux lois sur l'état civil.

A savoir: la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil et la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclarations de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance.

C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'une réunion sur l'apatridie tenue à l'hôtel Pullman, au Plateau, à l'initiative du Hcr. Prévue sur trois jours (du 6 au 8 mai), cette 2e réunion annuelle des « Points focaux apatridie de l'espace Cedeao » a réuni plus de 50 participants issus de l'espace Cedeao et de divers organismes internationaux. Parmi lesquelles Mélanie Khana, chef de section apatridie Hcr Génève.

Selon le Représentant-résident du Hcr en Côte d'Ivoire, « le décret d'application de la seconde loi est en cours d'adoption. Et sera certainement effectif dans les prochains jours pour permettre l'opérationnalisation de cette loi ».

Cette rencontre de haut niveau, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans la continuité de la rencontre de novembre 2018, à Saly, au Sénégal et intervient à mi-parcours de la campagne de lutte contre l'apatridie lancée par le Hcr en 2014, et dont le but est d'éradiquer ce fléau à l'horizon 2024.

« Dans le contexte particulier de la Côte d'Ivoire, je voudrais me féliciter de la franche collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'homme, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Plan et du Développement, dans la conduite en 2018 de l'opération de cartographie des personnes à risque d'apatridie. Une grande première en Afrique », a-t-il affirmé.

Il a toutefois précisé qu'en dépit des progrès réalisés aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres États membres de la Cedeao, « force est de reconnaître qu'il reste encore du chemin à parcourir, si l'on s'en tient aux jalons qui marquent les différentes étapes de la réalisation de l'objectif 2024 ».

Pour sa part, l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, Représentant-résident de la Cedeao, s'est dit fier de ce que la Cedeao a déjà accompli avec le Hcr, en vue de l'éradication de l'apatridie dans la région.

Il a, en outre, ajouté que lors de la prochaine rencontre prévue à Génève, en suisse, au mois d'octobre, les participants devront affirmer leur volonté de redoubler d'efforts pour mettre fin à l'apatridie à l'horizon 2024.

« A cette occasion, les États membres de la Cedeao ne s'attacheront pas uniquement à présenter de manière cohérente et coordonnée, les importants progrès accomplis par la région.

Ils devront en même temps, convaincre, à travers l'annonce de mesures concrètes assorties de délais précis d'exécution, qu'ils ne seront pas en reste dans la poursuite du combat collectif contre l'apatridie ».

Il a ajouté que les participants à la réunion de Génève devront, en particulier, montrer qu'ils inscrivent parmi les objectifs prioritaires, l'adhésion de l'ensemble des États de l'espace Cedeao, à la convention de 1954, relative au statut des apatrides et à la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

Ainsi que l'instauration des procédures de détermination de l'apatridie dans les pays de la sous-région et par la Cedeao.