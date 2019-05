Cameroun: « Nous attendons un respect scrupuleux de ces dispositions »

interview

Jean-Claude Tsila, préfet du Mfoundi

Quelles sont les raisons de votre sortie hier par voie de communiqué rappelant la délimitation des zones d'accès des motos-taxis dans la ville de Yaoundé?

Je voudrais d'emblée faire noter que ce texte n'est pas récent. C'est un vieux texte qui date de 2012 que le délégué du gouvernement auprès de la Com munauté urbaine de Yaoundé et moi avons conjointement signé. Ce texte n'était pas exécuté à la lettre par les conducteurs de motos-taxis. Mon communiqué du 02 mai dernier est juste un rappel. Nous allons veiller à ce qu'il soit largement diffusé pour que tout le monde en prenne connaissance. Nous attendons cette fois-ci, un respect scrupu leux par les motos-taximen des dispositions prise. Après la mesure de suspension de la police municipale, on a assisté à un déchaînement de ces motostaximen. On les retrouvait même au niveau du Boulevard du 20 mai. Il est inadmissible de laisser ce désordre urbain s'installer. Dans notre communiqué, les zones interdites à la circulation de ces engins sont rappelées. Des opérations coups de poing seront organisées à fréquences régulières afin de reprimander ces comportements.

D'aucuns pensent que ce texte de 2012 n'était pas respecté du fait du laxisme de la part des autorités qui n'avaient pas tous les moyens d'encadrement et de répression...

Les contrevenants étaient réprimés. La Communauté urbaine et les mairies d'arrondissement étaient chargées de l'exécution de cet acte conjoint. Toutefois, quelques dérives relatives à la répression ont été notées. Il est question maintenant de changer la manière de procéder. Aujourd'hui, vous verrez sur le terrain, lors des opérations coups de poing, le préfet, les sous-préfets, le délégué du gouvernement, les maires et les responsables des services de sécurité. Quand ce sera nécessaire, je descendrai personnellement sur le terrain pour conduire les opérations. Tout ceci donne plus de crédit à cette mission qui ne sera plus abandonnée à la police municipale.

La mesure de suspension de la police municipale est-elle levée ?

Oui elle est levée. La police municipale reprend du service. Son déploiement sera désormais encadré par les autorités administratives et municipales. Il ne lui est plus loisible de faire des descentes toute seule sur le terrain comme par le passé. Nous regrettons tous les cas d'exactions dont elle s'est parfois rendue coupable. Dans une ville comme Yaoundé, les motos-taxis ne peuvent pas circuler en désordre. Ils ont pour vocation de desservir les zones péri-urbaines. Après ma tournée dans les arrondissements le mois dernier, j'ai demandé que les sous-préfets et les maires définissent les zones à desservir par les motos. J'ai proposé l'aménagement des têtes de ligne. Nous sommes conscients que certains quartiers et localités sont d'accès difficiles. C'est dans ces quartiers enclavés que les motos doivent assurer le transport et non venir discuter la clientèle avec les taxis ordinaires au centre-ville.