Algérie: Pêche - Les travaux de réhabilitation de 45 ports nationaux finalisés en 2019

Alger — Pas moins de 45 ports, dont la majorité fait l'objet de réhabilitation, seront mis à la disposition des professionnels et des citoyens, durant l'été 2019, par l'Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche (EGPP), a indiqué, mardi à l'APS, le Président directeur général de cette Entreprise, Aboud Mohamed.

L'élaboration des cahiers de charges relatifs aux projets de développement et de réhabilitation de ces ports, dont trois (3) nouveaux, arrive à sa phase finale, ce qui permettra leur ouverture, cette année, aux citoyens, a précisé M. Aboud.

La superficie approximative de ces ports s'élève à 168 hectares de terre et 212 hectares en mer.

Le coût des travaux de réalisation de ces trois ports en cours d'études s'élève à 17,5 milliards DA, dont le port de Oued Zhour (Skikda), d'un montant de 5 milliards DA ( réalisé par la société croate de bâtiment INGRA), celui de Sidna Youchaa (Tlemcen) avec une enveloppe de 9 milliards DA (réalisé par Cosider) et celui de Beni K'sila (Bejaïa), avec un montant de 3,5 milliards DA (réalisé par l'Entreprise nationale des travaux maritimes-Meditram- et la Société nationale des travaux maritimes de l'Est -Sotramest-).

L'Entreprise compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les pêcheurs et les industriels du domaine de la pêche maritime et les vétérinaires, a fait savoir le Pdg de l'EGPP.