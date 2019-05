Congo-Kinshasa: Décrispation politique - Moïse Katumbi confirme son retour au pays

L'ex-gouverneur du Katanga regagnera la République démocratique du Congo le 20 mai par Lubumbashi, a-t-il annoncé personnellement, au cours d'une interview accordée, le 6 mai, en exclusivité à RFI et France 24.

Après trois années d'exil forcé, Moïse Katumbi croit le moment arrivé de rentrer dans son pays. Les circonstances s'y prêtent bien surtout avec le changement de régime intervenu entre-temps. « Je voudrais rentrer au pays. Et je vais vous donner la date : je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec les miens, pour consoler les familles qui ont été maltraitées », a-t-il indiqué d'entrée de jeu, affichant une nette conviction assortie d'une détermination à braver le risque.

Dès son retour, par Lubumbashi et par avion, il envisage une tournée nationale pour réconforter ses compatriotes et leur apporter le message de consolation et d'espoir. « Je vais faire le tour du Congo. Je vais faire le safari. Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila », a déclaré le dirigeant de la coalition politique Lamuka. Il ne craint rien pour sa sécurité et remet son sort entre les mains de la population. « La sécurité, d'abord, c'est la population congolaise. Je rentre chez nous, je ne rentre pas avec des militaires, je rentre pour aider mon peuple à sortir de la misère », a-t-il précisé.

Moïse Katumbi pour une opposition républicaine

Cet ancien membre de la « Kabilie » met le dénouement de ses démêlées judiciaires sur le compte de l'évolution positive constatée dans l'administration de la justice qui, de plus en plus, tend à s'éloigner des interférences politiciennes. « Je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient des mascarades », a-t-il fait observer, tout content de voir enfin la justice congolaise dire le droit, sans pression ni immixtions extérieures. Toujours sur ce même registre, il rejette toute approche consistant à voir son retour comme une faveur du nouveau pouvoir avec lequel il n'a amorcé aucune tentative d'arrangement dans ce sens. Les deux décisions de justice qui lui sont aujourd'hui favorables, notamment sur l'affaire de spoliation d'immeuble et celle de mercenaires sont, d'après lui, le fait de l'indépendance de la justice dorénavant affranchie des pesanteurs politiques.

Par rapport à son avenir politique, Moïse Katumbi a laissé entendre qu'il reste opposant, coordonnateur de Lamuka et président d'Ensemble pour le changement. Evitant subtilement d'évoquer la problématique du leadership de l'opposition qu'on veut lui faire porter, il rassure de son appartenance à ce bord politique. L'opposition qu'il entend exercer, il la veut républicaine. « On va condamner là où il faudrait condamner. On va féliciter là où il faudrait féliciter. On va donner des conseils et des solutions aussi », a-t-il dit, tout en maintenant un flou autour de ses rapports avec Martin Fayulu, le leader principal de Lamuka qui se considère toujours comme le président élu de la RDC allant jusqu'à demander la démission de Félix Tshisekedi. « La Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix Tshisekedi président de la République. Pour moi, je suis un homme pragmatique, je ne voudrais pas entrer dans des débats qui pourront un jour ramener le mal dans notre pays. Donc, le plus important pour nous, c'est l'avenir du peuple congolais », s'est-il contenté de dire.

Pas non plus d'éclairci sur sa candidature à la prochaine présidentielle. « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la candidature, parce que nous avons encore cinq ans. Mais le boulot que j'aurai, en tant que coordonnateur de Lamuka, c'est que je vais sillonner toutes les provinces, je vais aussi transformer Ensemble pour le changement en un grand parti politique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Faisons ce qui est le mieux pour la population congolaise. Cinq ans, c'est encore loin », a expliqué l'ex-gouverneur du Katanga.