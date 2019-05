Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Les activités de riposte paralysées à Butembo

Depuis le 1er aout 2018, la République démocratique du Congo vit pour la dixième fois une épidémie à virus Ebola qui a déjà dépassé le seuil de mille morts. L'insécurité à laquelle sont exposés les équipes ralentit le travail sur le terrain pour contrer cette maladie.

Les 5 et 6 mai, les activités de riposte ont fonctionné au ralenti dans la ville de Butembo au Nord-Kivu et les zones de santé voisines. Les comités locaux de riposte installés dans les différents quartiers de la ville ont assuré un service minimal. À la suite de cette paralysie temporaire du travail, l'on craint une augmentation du nombre de cas et de décès dans les prochains jours.

La dixième épidémie de la maladie à virus Ebola fait face à plusieurs défis, notamment l'insécurité. Les équipes de riposte ne savent plus mener des interventions comme il se doit. Plusieurs agents de santé sont tués par des miliciens. L'assassinat de l'épidémiologiste camerounais, le Dr Richard Mozouko, est encore frais dans la mémoire collective.

Pour résoudre cet épineux problème, le chef de l'Etat a instruit dernièrement la police de renforcer la sécurité dans les provinces touchées par l'épidemie en vue de protéger les agents de santé et les centres de traitement constamment détruits par des miliciens. Aussi pour renforcer la lutte, il a été mis sur pied, sur initiative du président de la République, le comité de pilotage collégial et multisectoriel de lutte contre Ebola. Cette nouvelle structure est présidée par le Premier ministre et financée par les ministères des Finances et du Budget. La présidence de la République, les ministères de la Défense, de l'Intérieur, du Budget, des Finances et des Affaires humanitaires ainsi que le directeur général de l'Institut national de recherche biologique, le Dr Jean-Jacques Muyembe, font partie de ce comité.

Pour rappel, depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de mille cinq cent soixante-douze dont mille cinq cent six confirmés et soixante-six probables. Au total, il y a eu mille quarante-cinq décès dont neuf cent soixante-dix-neuf confirmés et soixante-six probables. Quatre cent trente-neuf personnes ont été guéries.