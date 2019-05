Algérie: Décès de l'ex-président vietnamien - Le SG du MAE signe le registre de condoléances

ALGER - Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Beladhan Rachid, a signé lundi, au nom du Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le registre de condoléances au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger suite au décès de l'ex-président Lê Duc Anh.

"Nous avons appris avec tristesse et affliction la disparition de M. Lê Duc Anh, ex-président de la République socialiste du Vietnam et en cette douloureuse circonstance, j'adresse, au nom de Chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, et au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, les condoléances les plus attristées et les plus sincères sentiments de solidarité et de compassion au gouvernement et peuple vietnamiens ami, ainsi qu'à la famille du défunt", a écrit Beladhan Rachid sur le registre de condoléances.