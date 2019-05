Algérie: Année scolaire 2018-2019 - Nouveau calendrier des examens du 3e trimestre

Alger — Un nouveau calendrier des examens du troisième trimestre de l'année scolaire 2018-2019 pour les trois paliers de l'Education nationale a été publié lundi par le ministère de l'Education nationale sur sa page Facebook.

S'agissant du palier du niveau primaire, les épreuves d'examens auront lieu à partir du dimanche 19 mai 2019 pour les classes des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année. Pour les élèves de 5ème année, les examens sont désormais programmés pour les 14, 15 et 16 mai.

En ce qui concerne le niveau du moyen (collège), les épreuves débuteront le 19 mai pour les élèves de 1ère, 2ème et 3ème année, et les 14, 15 et 16 mai pour les élèves de la 4ème année.

Pour ce qui est du 3ème palier, les lycéens seront examinés à partir du 19 mai pour les 1ère et 2ème années. Les épreuves du troisième trimestre des classes terminales sont prévues du 12 au 16 mai en cours.

S'agissant des examens de rattrapage, ils auront lieu les 23 et 24 juin prochain pour les 2ème, 3ème et 4ème année du cycle primaire, pour les 1ère, 2ème et 3ème année du cycle moyen, et pour les 1ère et 2ème années du cycle secondaire.