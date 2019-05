Sénégal: Pr Mady Mary Bouaré - «Il peut faire revenir cette affaire devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Dakar»

interview

Le verdict dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam est tombé hier, lundi 6 mai. Jugé par contumace, Cheikh Bethio Thioune, absent du territoire Sénégalais, écope de 10 ans de travaux forcés alors que 10 de ses co-inculpés sont condamnés à 15 ans.

Pour le professeur Mady Mary Bouaré, Enseignant en droit pénal à l'UGB de Saint-Louis, Cheikh Béthio jugé par contumace, n'étant pas en fuite parque qu'ayant obtenu l'autorisation de sortie du territoire des autorités sénégalaises, peut faire revenir cette affaire devant la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Dakar.

Cheikh Béthio a été condamné à 10 ans de travaux forcés, quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui: séjourner ou pas en prison?

Cheikh Bethio Thioune a été poursuivi et condamné par la Chambre criminelle de Mbour. Les Chambres criminelles ont remplacé les Cours d'assises au Sénégal. Et ces Chambres criminelles, depuis les dernières réformes, ont introduit en leur sein la possibilité de faire appel à la décision.

Donc, Cheikh Bethio Thioune peut faire appel de la décision. Maintenant, le problème qui se pose est que Bethio a été condamné par contumace, qui consiste à rendre une décision de justice à une personne qui n'était pas présente, en raison de sa fuite.

Or, il me semble que Cheikh Béthio n'ait pas été condamné en raison de sa fuite, on lui a bien permis de sortir du territoire du Sénégal. Et il a été représenté au niveau de la Chambre criminelle par ses avocats qui ont défendu sa cause, qui n'a pas été entendue.

En conséquence, quand on est jugé par contumace, la seule possibilité qui s'offre à vous, c'est de faire une opposition qui est une voie de recours permettant de rétracter la décision rendue.

Alors, je précise aussi que la contumace dont on parle, nous l'avons en droit Sénégalais, mais c'est une reprise du droit français qui a lui-même abandonné la notion de contumace.

Il faut parler de «défaut criminel», qui est plus large que la contumace. Donc, il faudrait préciser les choses, parce que la contumace, c'est quelqu'un qui aurait fuit, alors que dans ce cas précis Cheikh Béthio a été représenté par ses avocats et a pu se défendre. Donc, il peut faire revenir cette affaire devant la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Dakar.

Vue son âge, 81 ans, pensez vous qu'il pourra purger sa peine en prison ?

Je ne pense pas que l'âge soit un élément qui l'empêche de partir en prison. Il est vrai que dans certaines dispositions du droit Sénégalais, arrivé à un certain âge, on ne va pas en prison.

Mais, Cheikh Bethio, ce qu'il pourrait invoquer, c'est sa maladie et ça c'est un fait puisque l'Etat du Sénégal lui a permis de sortir du Territoire.

Donc, s'il est malade, et il est très malade, et qu'on n'a pas pu lui dispenser des soins nécessaires sur le territoire Sénégalais et qu'il est parti en France, même si on l'arrête en France par le billet d'un mandat d'arrêt international et qu'on l'extrade au Sénégal, à mon avis, comme on ne peut pas le soigner au Sénégal, il faudrait peut-être le mettre au niveau du pavillon spécial pour le surveiller.

Mais l'Etat Sénégalais engagerait sa responsabilité si jamais Cheikh Bethio mourait par exemple. Donc, il a deux éléments: son âge d'une part et sa maladie de l'autre.

Car, si on lui a permis de sortir du Sénégal, c'est que nos médecins ne sont pas à même de lui pourvoir les soins qu'il aurait dû recevoir au Sénégal. Donc s'il revient au Sénégal, cela m'étonnerait qu'on le mette en prison.

Dans ce cas, est-ce qu'il est possible de lui décerner un mandat d'arrêt ?

Bien sûr, si le mandat d'arrêt avait été requis par le Procureur. Vous savez il y a 2 sortes de juges: les juges du siège et le parquet.

Donc si le Procureur requiert les juges du siège et qu'on délivre un mandat d'arrêt international, oui. Mais sa décision n'a pas été suivie par la juridiction criminelle de Mbour.