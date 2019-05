Sénégal: An 1 protocole d'accord dans le secteur de l'éducation - Gouvernement et syndicats font le point

30 avril 2018 : le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs du secteur public de l'éducation et de la formation avaient signé un protocole d'accord dans le sens de l'apaisement du climat social dans l'espace scolaire.

Un an après la signature de ce document qui a coûté 4 mois de grève aux élèves, le gouvernement et les syndicats d'enseignants font le point, sous l'œil vigilant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (Unapeees).

Le directeur de la Formation et de la Communication, Mouhamadou Moustapha Diagne, parle d'un protocole en cours d'exécution et la suppression du poste de Premier ministre va faciliter le circuit de visas sur les lenteurs administratives.

Le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss), Saourou Sène, constate pour sa part une application en dents de scie et dit attendre « fermement » le président Macky Sall sur la question du système de rémunération.

SAOUROU SENE, SG SAEMSS : «Nous attendons fermement le président sur le système de rémunération»

Le protocole d'accords a eu un an d'existence depuis sa signature. Son application en dents de scie reste un problème.

Nous pouvons dire que l'engagement pris par le gouvernement pour l'augmentation de l'indemnité de logement a été respecté. En revanche, cette augmentation connaît un système d'imposition à outrance. Certains enseignants ont constaté une baisse de leur salaire, en lieu et place d'une hausse.

A l'occasion de la signature du protocole, le président Macky Sall avait instruit le gouvernement de procéder, après une concertation sur l'étude, de proposer une nouvelle grille salariale pour corriger les iniquités et disparités. Nous ne parlons pas d'augmentation de salaires mais une correction.

Nous l'attendons fermement sur cette question qui, sans satisfaction, nous amènera à reprendre la lutte. Nous sommes surpris par le quota très en deçà des attentes sur les passerelles professionnelles. La question de la dématérialisation des procédures connait des frémissements.

Les actes dorment toujours dans les tiroirs. Nous déplorons le redéploiement à la pelle des enseignants en dehors des principes tracés par la gestion démocratique.

Pour le prêt immobilier à la Direction de la monnaie et du crédit (DMC), l'Etat n'a pas respecté son engagement. Selon nos informations, seul 1 milliard a été décaissé pour le moment.

ABDOULAYE FANE, PRESIDENT UNAPEES : «Des prémices de l'apaisement du milieu scolaire»

Effectivement, cela fait un an qu'il y a eu un accord par rapport aux revendications qui avaient été faites depuis 2014. Nous avons eu à constater au niveau des points saillants qu'il y a l'indemnité de logement.

Par rapport à certains aspects, il y a un respect de la part du gouvernement. Par contre, certains syndicats s'offusquent du fait qu'il y a eu une imposition sur l'augmentation. Ce qui veut dire que ce qui reste à cette hausse n'est pas significative.

Il y a, peut-être, les indemnités du Bac, où le Premier ministre avait pris des décisions en disant que désormais les indemnités du Bac seraient payées au plus tard le 30 novembre.

Selon les informations que nous avons reçues avant les élections jusqu'à présent et particulièrement au niveau de la région de Dakar, il y a certains qui ont eu à participer aux corrections du baccalauréat et qui n'ont pas perçu les indemnités.

Par rapport au logement aussi, je sais que jusqu'à présent, il y a des difficultés pour la mise à disposition des terrains et des prêts Dmc.

Ce qui veut dire que d'une manière générale, le ministre qui va prendre en charge désormais ce département a du pain sur la planche. Il est en train de rencontrer individuellement tous les syndicats et partenaires du système éducatif.

C'est une approche novatrice qui est très importante parce que cela permet de pouvoir identifier dans la mesure du réel tout ce qui se passe au niveau du système.

Nous pouvons avoir des préjugés favorables par rapport à cette démarche mais nous attendons de voir parce que nous, au niveau de l'Unapees, on est équidistant entre nos syndicats, le gouvernement et les institutions. Il y a en tout cas des prémices de l'apaisement du milieu scolaire.

MOUSTAPHA DIAGNE, DIRECTEUR DE LA FORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DFC) : «La suppression du poste de PM va faciliter le circuit des visas»

Pour le plus grand nombre d'enseignants, il y a des points d'attention qui intéressent la majorité des enseignants.

Sur les lenteurs administratives, l'enseignant veut avancer en faisant une formation, subir un examen, être contrôlés par les inspecteurs et ensuite constituer un dossier. Ce dernier doit faire le circuit des visas.

De ce point de vue, la suppression du poste de Premier ministre devient très intéressante. C'est un temps de la procédure qui va disparaître.

Plus de 25 000 dossiers des enseignants ont été traités. Ce sont des dossiers d'intégration, de validation et autres. Ces dossiers génèrent des droits, notamment de l'argent, car l'enseignant change de statut.

C'est pourquoi on parle des rappels où le gouvernement a mis plus de 50 milliards FCfa. Si la dématérialisation des procédures est lente et que cela n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, on peut constater que des efforts ont été faits depuis l'opération coup de poing.

Sur la formation continue diplômante des enseignants, toutes les questions sur la formation sont en cours d'exécution ou déjà exécutées. En exemple, on peut citer la formation de 10 000 instituteurs adjoints. Les titulaires de diplômes spéciaux ont été pris en charge par les structures concernées.

Sur l'habitat social, des titres de propriété ont été mis à la disposition des enseignants à Kounoune, Thiès et un peu à Ziguinchor. Le gouvernement s'était engagé à viabiliser des ZAC.

L'alignement est un point sur lequel nous n'avons pas avancé. C'est un point en discussion. Le président Macky Sall fera des propositions.

Il faut aussi noter que le chef de l'Etat a honoré jusqu'ici son engagement sur l'indemnité de logement. En janvier 2020, l'indemnité va quitter 60 000 FCfa por être à 100 000FCfa.