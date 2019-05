Sénégal: «Je suis députe de Macky Sall» - Le député Momath Sow justifie sa déclaration

Après sa déclaration, lors du débat parlementaire de révision constitutionnelle, l'honorable député Momath Sow alias « Malaw » n'a pas dérogé à ses propos.

La rencontre qu'il a tenue avec la presse hier, Lundi 6 Mai, a été ainsi une occasion pour cet inconditionnel du président Macky Sall de revenir à la charge et apporter les raisons de tels propos ayant suscité beaucoup de commentaires, tant du côté de ses collègues parlementaires que dans l'opinion sénégalaise en général. « A cent pour cent, je suis député du président Macky Sall.

Et être député du président Sall à 100 %, c'est être à 100 % député du peuple sénégalais et de l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais avant d'en arriver là, on doit d'abord être député du président Macky Sall.

Car c'est au président Macky Sall que j'ai remis la liste de personnes qui m'avait investi à l'époque. Et Macky à son tour l'avait déposée au niveau des structures de Benno Bokk Yaakaar (Bby).

Mais après tout ce qui s'est passé par la suite, je ne peux pas me soustraire de mon parti l'Apr, non plus de mon statut de député d'un parti politique.

Si on est choisi ou investi par un parti ou un chef de parti, on est d'abord député de ce parti ou de ce chef de parti, avant de le devenir pour le peuple. C'est mon cas avec le président Macky Sall », a soutenu le président du Conseil départemental de Nioro.

Pour lui, le président Macky Sall a été reconduit avec 58,27 % des voix, lors de la présidentielle du 24 Février. « Avec une telle performance, il incarne aujourd'hui tout un peuple.

Autrement dit, il est représentant de tout un peuple, même les 42 % de citoyens lui ayant tourné le dos lors du scrutin.

Aujourd'hui, je suis son député. Je voterai tout ce qu'il me présente et je serai toujours son député car comme moi, il est aussi représentant de tout le peuple », s'est-il convaincu.