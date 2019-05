Angola: Le Président de la République veut mobiliser des ressources pour le Sud

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a transmis lundi des directives précises pour la mobilisation de ressources afin de répondre aux besoins des provinces de Huila, Cunene, Namibe et Cuando Cubango, touchées par la sécheresse.

Selon un communiqué de la Présidence, les lignes directrices ont été transmises lors d'une réunion avec les ministres d'État, les ministres et les gouverneurs de Namibe et de Cunene, provinces visitées vendredi et samedi par le Chef de l'État.

Lors de la réunion, qui a permis de définir des mesures urgentes et pratiques pour une réponse coordonnée et proportionnée aux défis posés par la catastrophe, le chef du pouvoir exécutif a également souligné la nécessité de conjuguer les efforts sur le terrain afin d'éviter les doubles efforts

João Lourenço a précisé qu'il était nécessaire d'agir avec un véritable esprit d'urgence, sans interférer de manière négative avec les obstacles bureaucratiques.

Selon le document, l'idée qui a dominé la réunion est de transformer la région méridionale de l'Angola, en mettant l'accent sur les provinces les plus touchées (Namibe et Cunene), en un vaste champ d'action où différentes forces agissent avec rapidité et sens de la mission.

Dans le cadre de cette mobilisation de ressources, il est prévu d'augmenter le nombre des opérations de secours opérant dans les zones frappées par la sécheresse, en augmentant le nombre d'entreprises de captage d'eau, ainsi que les approvisionnements en céréales, sel, huile et savon.