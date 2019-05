Congo-Kinshasa: Retour sur les 100 jours - Félix Tshisekedi échoue de déboulonner la crise socioéconomique !

A tout prendre, le fils du Sphinx de Limete, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tout de même marqué son histoire au regard de ses 100 premiers jours à la tête de la RD. Congo, depuis son investiture, le 24 janvier 2019. D'entrée de jeu, l'homme qui a tant juré sur l'instauration d'un Etat de droit, une fois au pouvoir, aura tant soit peu marché sur cette ligne droite.

La décrispation politique serait son premier acquis politique. Mais, faut-il noter que ses tournées tant au niveau national qu'international, pour arrondir les angles du point de vue diplomatique et régenter le pays vers l'ouverture, sont autant des signaux d'espoir. Malencontreusement, quant au secteur socioéconomique, Tshisekedi fils aurait échoué à déboulonner les stigmates de crise, du reste, hérités de son prédécesseur.

Si en amont, le Président Tshisekedi s'est divisé en mille morceaux, à l'issue de ses 100 premiers au sommet de l'Etat, pour renouer les relations diplomatiques avec les Etats amis du Congo-Kinshasa, chose à louer, il aurait en aval, daigner se hâter en vue de régler certains problèmes internes liés spécialement au social des milliers des congolais, qui n'a de cesse de se dégrader nuit et jour. Autrement dit, il aura loupé de justesse sa promesse faite à la population sur l'amélioration du vécu quotidien. Pourtant, le rejeton du fondateur de l'UDPS s'est battu contre vents et marrée, tel un diable dans un bénitier pour lutter, cependant seul sans gouvernement, pour ne serait-ce que réaliser la moitié de ses promesses, entre autres, celle attendue de pieds fermes par tous, l'amélioration du « social». Entendez la valorisation notamment du panier de la ménagère qui est crevé sans mesure.

Mettre les bouchées doubles

Il appert que le manque d'un gouvernement issu de la coalition FCC-CACH serait à la base du bilan mi-figue, mi-raisin que l'on établit pour Tshisekedi Félix, au regard de l'accomplissement de sa promesse faite le 2 mars 2019, devant les animateurs des institutions congolaises, à la place "Echangeur de Limete". Il convient de soutenir, en tout état de cause, que ce n'est pas la volonté de changer les choses qui a manqué au nouveau Chef de l'Etat congolais, mais semble-t-il le modus vivendi de la coalition ancien-nouveau régime non encore consolidé. Tant bien que mal, Félix Tshisekedi a essayé de mener ce grand bateau qu'est la RD. Congo comme il l'a pu. Certainement, il doit être en train de mesurer petit à petit à quoi ressemble la gestion d'un si grand pays et à quelles responsabilités il devra désormais faire face et s'appliquer pour des résultats les plus satisfaisants. Il ne s'agit plus de faire des promesses sans lendemain, ni des discours comme ceux de la campagne électorale, mais il faut poser des actions palpables.