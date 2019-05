Congo-Kinshasa: Prévention de la corruption - La Haute académie de la société civile organise une session d'échange d'idées

La Haute Académie de la Société Civile organise ce vendredi 10 mai 2019 à 14h30, au Centre Monseigneur Shaumba à Kinshasa/Gombe, une session d'échange et d'enrichissement d'idées sur le thème : « Guérir et prévenir la RDC du fléau endémique de corruption: rôle de la société civile».

Parmi des intervenants à cette session, il y a, entre autres, le Prof. Dr Luzolo Bambi, ancien Ministre de la Justice, Chercheur indépendant ; Me Georges Kapiamba, Coordonnateur de l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) et M. Ernest Mpararo, Coordonnateur de la Ligue Congolaise contre la Corruption et la Fraude (LICOCO), point focal de Transparency International en RDC. Il sied de préciser que la participation à cette session est gratuite pour permettre à tous les acteurs de la société civile de réfléchir sur comment mettre un terme à la corruption qui est un fléau très dangereux pour le développement de la République démocratique du Congo.

Qu'est-ce que la Haute académie de la société civile ?

La Haute Académie de la Société Civile est un cadre permanent de réflexion et d'enrichissement d'idées créée en 2015 par le Révérend Dr. Ambassadeur Milenge Mwenelwata, un des pionniers de la société civile en RDC.

L'Académie a pour objectifs d'encadrer et vitaliser les capacités sociales nationales afin de contribuer à la construction d'un système fort et moderne répondant aux aspirations des populations congolaises au développement, à la prospérité et à la paix.

Elle a aussi pour mission de préparer les acteurs futurs de la société civile afin de faire passer la société congolaise d'une société active à une société civile effective.

La Haute Académie de la Société Civile est un cadre populaire auquel adhèrent des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des chercheurs indépendants, des professeurs d'Université, des hommes et femmes d'affaires et des étudiants.

Sur ce, elle organise deux sessions d'échanges tous les mois au cours desquelles des intervenants provenant des milieux distingués défilent.

Les sessions poursuivent deux objectifs principaux : - Générer une synergie d'action autours des questions d'intérêt commun et, - renforcer les capacités des acteurs de la société civile selon leurs groupes thématiques.

Les sessions de la Haute Académie de la société civile ne sont pas payantes.