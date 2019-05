Angola: Le gouvernement augmente les vaccins anti-rougeoleux à Saurimo

Saurimo — Vingt-cinq mille doses de vaccin et 32 ??spécialistes, parmi des médecins, des infirmiers, des épidémiologistes et des techniciens de laboratoire, renforcent, à partir de ce mardi, la campagne de vaccination contre la rougeole et l?assistance aux malades, à Saurimo, province de Lunda Sul.

La campagne prévoit de vacciner 103.062 enfant âgés de zéro à 14 ans.

Les données du bureau provincial de la santé de Lunda Sul indiquent 45 décès sur un total de 1 250 cas enregistrés depuis mars de cette année, mois au cours duquel les premiers cas ont commencé à être diagnostiqués.

Outre ce renforcement, une délégation coordonnée par les secrétaires d'État à la Communication sociale et à la Santé publique, respectivement Celso Malavoloneke et José da Cunha, est à Saurimo depuis le début de l'après-midi pour rencontrer les autorités locales afin de trouver des solutions visant à contrer la situation.

La délégation est également intégrée de la directrice nationale de la santé publique, Isilda Neves, qui, dans des déclarations à la presse, a dit que des mesures seraient mises en place à Lunda Norte et à Moxico (compte tenu du rapprochement entre les provinces de l'est) pour la prévention des maladies et la création de conditions pour secourir des cas possibles de rougeole dans ces circonscriptions.

Le programme de travail de la délégation comprend une réunion avec des organisations de jeunesse, des responsables des organes de presse et des représentants de la société civile pour la création de groupes de volontaires, dans le cadre de campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la communauté sur la prévention des maladies.

La province de Lunda Sul n'a pas eu de cas de rougeole depuis 2010.