Angola: Ministère de la culture réitère sa coopération avec des associations

Luanda — Le ministère de la Culture a réitéré mardi à Luanda l'engagement de renforcer le partenariat stratégique avec les associations culturelles, en mettant l'accent sur l'Union des écrivains angolais (UEA), dans le cadre de l?exécution de politiques de création littéraire et promotion des livres et de la lecture.

Dans une note de félicitations pour l'élection de David Capelenguela au poste de secrétaire général de l'UEA, le département ministériel espère que les nouveaux organes directeurs seront en mesure de mettre en œuvre le programme en encourageant les membres à continuer à produire de la littérature et à promouvoir la lecture, l'un des aspects les plus importants de l'0identité et de la culture angolaise.

Il considère que la promotion et la préservation de la culture angolaise nécessitent le soutien et l'intervention de tous les agents culturels, y compris ceux affiliés aux différentes associations culturelles.

David Capelenguela a été élu secrétaire de l'Union des écrivains angolais (UEA) samedi pour la période triennale 2019-2022.

94 membres votants ont pris part à l'événement, dont 56 étaient présents et 38 par procuration. Parmi ceux-ci, 46 voix ont été obtenues pour la liste A, menée par Jacques dos Santos et Cristóvão Neto, et 48 voix pour la liste B, de David Capelenguela et Luís Kandjimbo.

Fondée le 10 décembre 1975, l'UEA est la plus ancienne organisation culturelle de l'Angola post-indépendance. Elle a été proclamée par le premier président de la République, António Agostinho Neto.

Une vingtaine d'écrivains, devenus membres fondateurs, ont témoigné la création de l'UEA. Parmi les noms notables, il y a ceux de Luandino Vieira, Arnaldo Santos, António Jacinto, António Cardoso, Jofre Rocha, Fernando Costa Andrade "Ndunduma" et Aires de Almeida Santos.

L'UEA occupe, dans le contexte angolais, un statut reconnu d'association prestigieuse avec une histoire de stabilité et de démocratie.