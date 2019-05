Congo-Brazzaville: 4e édition des championnats d'Afrique de scrabble francophone - Edson Ikouadja satisfait de la prestation des Diables rouges

Brazzaville a abrité la compétition, du 15 au 20 avril dernier. Le président de la Fédération congolaise de scrabble a fait le bilan, dans un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Avec des moyens modestes mais avec une farouche volonté à ne pas décevoir les participants, la Fédération congolaise de scrabble a réussi son pari, en réunissant la jeunesse africaine autour de cette discipline. Son président loue les mérites de tous ceux qui ont œuvré pour le succès de l'activité. « Du point de vue de l'organisation, je vous dis sans commentaire qu'elle a été une réussite. Le comité mis en place et dirigé par Christel Mikolele a bien fonctionné. Les chefs de délégation, les encadreurs techniques et les joueurs étaient tous logés au complexe sportif de la Concorde, à Kintélé, en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et diner avec toute la logistique qui va avec. Nos joueurs étaient logés à la Résidence Elonda, à quelques encablures du site de jeu. La compétition s'est déroulée sans heurt », a assuré Edson Ikouadja.

Le Congo qui a accueilli six pays africains ayant en leur sein les meilleurs scrabbleurs du continent n'a pas été ridicule. Bien au contraire, il a tiré son épingle du jeu au milieu de ce gotha continental; « Sept pays de l'Afrique francophone ont participé à ces championnats : Bénin, RDC, Gabon, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Sénégal et le Congo notre pays. Parmi les joueurs participants, on a noté des grands noms du scrabble africain comme Arona Gaye du Sénégal, ancien champion du monde; Zigbe Mathieu de la Côte d'Ivoire, dernier finaliste au Classique lors de la dernière coupe du monde de Mont Tremblant au Canada; sans oublier d'autres grands champions comme François Xavier Adjovi , Julien Affaton ou Eugène Lama habitués des produits. Face à ce gratin africain, il fallait user de toutes les techniques pour arracher une place de choix sur les six épreuves retenues, à savoir l'élite, le blitz, la paire, le classique, le défi africain, la Coupe d'Afrique des nations. Au finish, je peux vous dire que nos résultats sont honorables. Comme cerise sur le gâteau, la commission technique a élu Cyr Likelemba, révélation du tournoi. Obtenir un tel résultat devant les athlètes de haut niveau pour un sport encore peu connu des Congolais est très encourageant », s'est réjoui le président de la Fédération congolaise de scrabble.

L'avenir du scrabble congolais est promoteur au regard de ces résultats flatteurs qu'il faut confirmer désormais et dès juillet prochain. « Notre regard est maintenant tourné vers le championnat du monde de scrabble qui aura lieu en juillet prochain, à La Rochelle en France, mais avant ce rendez vous, nous avons été invités à la fin de ce mois de mai au 5e master international du Cameroun. Je lance donc un appel aux pouvoirs publics et aux sponsors de nous soutenir dans la vulgarisation de cette activité qui est un vrai vecteur de valeurs et un outil de cohésion sociale. Nous remercions pour cela tous ceux qui l'ont compris. Ainsi, par ma voix, la Fédération congolaise de scrabble adresse ses sincères remerciements à Mme Stella Mensah Sassou N'Guesso, députée maire de la commune de Kintélé, pour sa disponibilité et son soutien moral tout au long de la compétition », a conclu Edson Ikouadja.