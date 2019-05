Congo-Kinshasa: Droits de l'homme - Les Etats-Unis saluent l'adoption par le pays de la loi sur la traite des personnes

La traite des êtres humains, les déplacés internes et la situation des ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) ayant trouvé refuge dans la partie nord du Congo ont été, le 6 mai à Brazzaville, au centre de la rencontre entre la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, et la directrice du Département Afrique centrale au Département d'Etat américain, Mélanie Higgins.

Accompagnée de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd P. Haskell, l'Américaine s'est félicitée de l'adoption, en avril dernier, de la loi sur la traite des personnes par les deux chambres du parlement congolais, en particulier la traite des femmes et des enfants. C'est ainsi que Mélanie Higgins a souligné l'attente par son pays de la promulgation de cette loi par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Elle a, en outre, souhaité que le Congo puisse intensifier ses efforts afin de mettre un terme à ce trafic inhumain, indique un communiqué de presse du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire.

Réagissant à ces propos, Antoinette Dinga-Dzondo a exprimé à ses hôtes la détermination du gouvernement à lutter contre ce fléau qui touche à la dignité et à la morale humaine, en dépit de la conjoncture économique et financière difficile. En effet, cette loi en attente de promulgation a pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction et d'offrir des garanties suffisantes concernant la protection des victimes et la traque des trafiquants. Elle vient combler, selon la ministre, le vide juridique qui existait au Congo pour permettre aux instances habilitées de réprimander ces actes. Concernant la traite des enfants, le pays a consenti des efforts pour lutter déjà contre cette forme d'esclavage moderne. Pour ce faire, le Congo et le Bénin avaient signé, en 2011, un accord de coopération sur la lutte contre la traite des enfants assorti de son plan d'action. Il est prévu, cette année, la révision de cet accord qui nécessitait, pour sa mise en œuvre, la somme de quatre cents millions francs CFA. Une équipe interministérielle au niveau du Congo travaille déjà dans ce sens.

Des promesses du gouvernement américain

Les Américains ont promis de jouer le rôle de facilitateur entre les deux pays pour résoudre ce problème. S'agissant de la RDC, la ministre a expliqué que des contacts sont en train d'être pris avec les autorités de ce pays pour résoudre la question des jeunes filles entraînées dans la prostitution. L'autre point de satisfaction de la diplomate américaine a été le climat de paix qui prévaut dans le département du Pool, dix-huit mois après la signature des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, le 23 décembre 2017.

Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales a aussi fait un état des lieux de la situation des réfugiés, notamment ceux de la RDC au Congo. Cette situation est en train d'être gérée à travers les réunions tripartites Congo-RDC-HCR dont une est prévue à Kinshasa dans les prochains jours. Au terme des échanges, la partie américaine a promis de soutenir la République du Congo soit directement, soit par l'entremise des organisations de la société civile pour trouver des solutions aux sujets évoqués au cours de cette audience.