Afrique: CAN U-23 - Trente-sept Diables rouges présélectionnés pour le duel contre la Zambie

Le sélectionneur congolais, Jean Elie Ngoya, a publié une pré-liste pour préparer la double confrontation avec la Zambie, les 5 et 9 juin, dans le cadre du tour qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans. Le vainqueur de ces deux matchs validera également son ticket pour les Jeux africains de Maroc 2019.

Les Diables rouges feront le déplacement, le 5 juin à Lusaka, avant de recevoir les Chipolopolos, le 9 juin, à Brazzaville. Le temps presse et la date du match aller arrive à grands pas.

Les poulains d'Elie Ngoya débuteront le stage la semaine prochaine et recevront, dans les prochains jours, l'équipe soudanaise de la même catégorie en amical.

Fortement composée des joueurs locaux, la liste présentée par le staff technique congolais mise sur les meilleurs joueurs du championnat national de football ligue 1. L'un des atouts que présente cette liste est le fait que la plupart des joueurs se connaissent, puisque venant des mêmes équipes, à savoir le Club athlétique renaisance aiglons (Cara); Etoile du Congo; Jeunesse sportive de Talangaï (JST); Diables noirs, l'AC Léopards; Cheminots et AS Otoho.

Parmi les joueurs convoqués figurent vingt-sept locaux et dix de la diaspora. De nouveaux noms font également leur entrée en équipe nationale, le cas du jeune gardien Jonathan Opoundza, évoluant au FC Renaissance de la République démocratique du Congo, ainsi que Grace Ndjimbi de l'AC Léopards de Dolisie.

Le Congo qui a difficilement éliminé le Burundi au premier tour doit batailler fort pour venir à bout de la Zambie et se qualifier. Notons qu'en cas de victoire, le Congo sera à la fois qualifié pour la CAN des moins de 23 ans qui se déroulera, du 8 au 22 novembre, en Egypte, puis à la 12e édition des Jeux africains qui aura lieu à Rabat, au Maroc, du 19 au 31 août prochain.

Les institutions en charge du football doivent déjà tout mettre en oeuvre afin d'assurer la qualification de l'équipe congolaise.

Liste des joueurs

Gardiens

Wil-Césaire Matimbou( PSG-France), Joe Ombandza ( Cara-Congo), Giscard Mavoungou( As Cheminiot-Congo), Jonathan Opoundza ( FC Renaissance- RDC)

Défenseurs

Prince Mouandza( Diables noirs-Congo) , William Nkounkou (Cap-Le-Ferret-France), Théorold Saboukoulou ( Diables noirs-Congo), Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Gomez Loembet ( As Otoho -Congo), Junior Boukaka (Cara-Congo), Christ Ngoteni (Gueugon-France), Chancy Danga (Cara-Congo), Prince Ondon ( Jeunesse sportive de Talangaï-Congo)

Milieux de Terrain

Durel Avounou (Us Orléans-France), Harvy Itali Ossete (Diables noirs-Congo), Camille Kouyekimina (New tar de Douala-Cameroun), Feller Andzono ( Jeunesse sportive de Talangaï-Congo), Gaius Makouta ( Sc Braga-Portugal), Prince Obongo ( Diables noirs-Congo), Duval Ngoma (As Otoho-Congo), Chandrel Massanga (Cara-Congo), Overcien Ngoma( V Club Mokanda-Congo), Brel Nongo (As Léopards-Congo), Junior Ngoma (As Léopards-Congo), Grace Ndjimbi (As Léopards-Congo), David Akendze ( As Kondzo-Congo)

Attaquants

Roland Okouri (Etoile du Congo-Congo), Valdi Matongo ( Jeunesse sportive de Talangaï-Congo), Carel Guy Mbenza (Stade Tunisien-Tunisie), Aimé Nkounkou Maleka ( V Club Mokanda-Congo), Deldi Ngoyi ( Etoile du Congo-Congo), Jaures Ngombe (As Otoho-Congo), Wilfrid Nkaya (Diables noirs-Congo), Yann Noah (Saumur-France), Jacques Temopele (stade Gabes-Tunisie), Prince Elenga ( As Kondzo-Congo), Pierre Mbou( Nico-Nicoyé-Congo).