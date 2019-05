Algérie: Lutte contre la criminalité - Arrestation de 246 individus en avril

Alger — Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté, en avril à Alger, 246 individus dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles suite à des descentes dans des repaires, a indiqué lundi un communiqué du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger.

Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à préserver la sécurité et l'ordre publics, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a élucidé en avril plusieurs affaires criminelles, les descentes effectuées dans les repaires ayant permis l'arrestation de 246 individus dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles, ajoute la même source.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue et des psychotropes, les unités relevant au groupement territorial de la GN d'Alger ont arrêté 25 individus et saisi 449 comprimés psychotropes et 955 g de kif traité.

Concernant les crimes contre les individus et les biens, 130 individus dont 6 femmes ont été arrêtés pour coups et blessures volontaires, rixes, agressions, vol et possession d'armes blanches (poignards et épées).

S'agissant des affaires d'homicide volontaire, deux cas ont été élucidés suite à de profondes investigations, une affaire a été traitée par la brigade de recherche et d'investigations de la GN de Cheraga qui fait ressortir le meurtre d'une jeune fille, la vingtaine, étranglée par une dame, la soixantaine, suite à une dispute. La dame est donc poursuivie pour homicide volontaire avec préméditation, a indiqué la même source, faisant état d'une seconde affaire traitée par la brigade territoriale de la GN de Dar El Beida qui a pu arrêter, en un temps record, l'auteur du meurtre d'un jeune qui a été poignardé.

Lors des patrouilles des services de la GN, 76 individus recherchés ont été arrêtées, fouillées, identifiées, puis présentées devant les juridictions compétentes, et 7 véhicules volés ont été récupérés, conclut le communiqué.