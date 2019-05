Cote d'Ivoire: Traitement des dossiers soumis à l'évaluation environnementale - L'Ande et le Cepici signent un protocole d'accord pour plus de facilités

L'Agence nationale de l'environnement (Ande) et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) entendent simplifier les procédures et les délais de traitement de dossiers relatifs à l'évaluation environnementale.

L'Agence nationale de l'environnement (Ande), structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) ont signé le lundi 6 mai 2019, au sein dudit ministère, sis à la Riviera Bonoumin, un protocole d'accord de collaboration.

La signature dudit protocole a été faite par la directrice de l'Ande, Madeleine Sopi Acko et le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé, par ailleurs directeur général du Cepici, Essis Esmel Emmanuel. Ce, en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Séka Séka.

A travers ce protocole d'accord de collaboration, l'Ande et le Cepici ont décidé de se rapprocher, d'instaurer et de renforcer le cadre d'un dialogue permanent pour une meilleure coopération et la défense de leurs intérêts communs.

Il s'agit également pour ces deux structures qui sont des guichets uniques de s'accorder sur un mode opératoire de facilitation de traitement des dossiers dans le cadre de l'octroi d'agrément à l'investissement des projets soumis à évaluation environnementale.

A cet effet, le ministre de l'Environnement et du Développement durable n'a pas manqué d'indiquer que cette collaboration vient renforcer les efforts du gouvernement dans sa politique de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire.

« Que cette vision soit partagée par toutes les parties prenantes au développement de notre pays », a souhaité Pr Joseph Séka Séka.

Avant lui, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé et par ailleurs directeur général du Cepici, Essis Esmel Emmanuel, a indiqué pour sa part que le gouvernement ivoirien ne ménage aucun effort en vue d'accompagner tous les acteurs du tissu économique national mais également toute initiative visant à participer à la promotion de l'excellence et au rayonnement de la Côte d'Ivoire.

Quant à Madeleine Sopi Acko, la directrice de l'Ande, pour qui sa structure a pour mission de faire prendre en compte les questions environnementales et sociales dans les politiques, plans, programmes et projets de développement sur l'ensemble du territoire, a précisé que le Cepici est un partenaire incontournable avec qui ils ont décidé de s'unir pour mutualiser leurs actions, apporter et renforcer leurs contributions à l'action gouvernementale.

Cela, en vue de l'amélioration du climat des affaires et du niveau de classement du Doing Business en Côte d'Ivoire.

« L'Ande et le Cepici ont procédé à une simulation de mise en œuvre de ce mode opératoire depuis 2017 pour voir les éventuels manquements et apporter les corrections.

Au terme de cette simulation, nos deux structures ont décidé de passer à la signature du protocole d'accord », a expliqué Madeleine Sopi Acko.