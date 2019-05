Cote d'Ivoire: Sécurité et Défense - Ces experts à la tête de la Gendarmerie nationale

On peut le dire ainsi : la gendarmerie nationale, version Général de Brigade Alexandre Apalo Touré, c'est une affaire d'experts, sinon... de diplômés. Tellement, les curriculum vitae (CV) des principaux commandants d'unités sont impressionnants. Commençons par le commandant supérieur lui-même.

Le général de Brigade, Alexandre Apalo Touré

Né le 06 octobre 1959 à Zuénoula, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le général de Brigade, Apalo Alexandre est titulaire d'un doctorat en criminologie, obtenu en 2013 et d'un MBA-management global des risques et des programmes internationaux. Il est également en instance de soutenir un master 2 en Ethique et Gouvernance option Gestion des Conflits et paix.

Ce commando parachutiste, spécialiste de l'arme blindée cavalerie est également diplômé de l'Institut d'Etudes Stratégiques et de Défense(IESD). Il est aussi titulaire des diplômes d'observateur en maintien de la paix et PC Bataillon des Nations Unies.

A sa première prise de service, le 02 août 1982, c'est l'Escadron Véhicules Avant Blindés d'Agban qui l'a accueilli en qualité de pilote d'engin blindé.

Il a occupé de 2006 à 2010, le poste de commandant en second de l'école de Gendarmerie de Toroguhé, à Daloa, avant d'en prendre les rênes en 2010. Il a été fait en 2014, Chevalier dans l'ordre national et depuis le 28 décembre 2018, il est détenteur de la médaille de sauvetage, échelon Or.

Le Colonel Yéo Ousmane

Le Colonel Yéo Ousmane est le nouveau commandant de la Gendarmerie territoriale. Il est de ce fait, le chef hiérarchique de toutes les Brigades de Gendarmerie en Côte d'Ivoire.

Titulaire d'un Master 2 en stratégie et Sécurité Défense, Gestion des conflits et des catastrophes, il prépare actuellement un doctorat en sciences politiques et juridiques option gestion des conflits. Diplômé d'Etat-Major, il est également diplômé de l'école Supérieure internationale Française de Guerre, au Cameroun.

Le Colonel Yéo Ousmane est en outre, titulaire d'un Diplôme d'expertise en Police Judiciaire. Point focal du FBI au niveau de la Gendarmerie au plan des Investigations et des Enquêtes, le Colonel Yéo Ousmane a, de par la pertinence de sa collaboration avec cette Institution de Référence, obtenu avec l'accord de sa hiérarchie, la formation de 10 Officiers de la Gendarmerie nationale, dans le domaine Judiciaire, de la Traçabilité liée à la Drogue et au Terrorisme qui ont séjourné, récemment, avec lui aux États-Unis à Washingto et à New York.

Le Colonel M'Bahia Patrick Alexandre

Le Colonel M'Bahia Patrick Alexandre est le nouveau Commandant de la Gendarmerie Mobile (Ensemble des unités mobiles de la Gendarmerie Nationale).

Après sa formation à l'Ecole des Forces Armées de Bouaké en 1990, il intègre la Gendarmerie en 1994, après un stage d'application à l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun en France.

Il a suivi des cours de perfectionnement, à l'United States Army Signal School de Fort Gordon aux USA, au Centre Européen d'Entrainement des Forces d'Intervention de Gendarmerie de Saint Astier en France, à l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé, au Cameroun et à l'United States Défense International Institute for Legal Studies de Newport aux USA.

Il est Titulaire du Brevet d'Etudes Militaires Supérieures du 2ème cycle, du Master 2 de Défense Stratégie et Gestion des crises. Au titre de l'expérience professionnelle, il a occupé respectivement les postes de Commandant du peloton mobile Aboisso ; Commandant d'escadron de formation de sous-officiers des écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Toroguhé ;

Directeur de l'instruction du cours d'application des officiers de gendarmerie de l'Ecole Nationale à Vocation Régionale d'Abidjan ; Commandant du Groupe d'Instruction et de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale ; Commandant du groupe d'escadrons de la 1ère légion de gendarmerie mobile d'Abidjan ;

Commandant adjoint de la 1ère légion de gendarmerie mobile d'Abidjan ; Chef du Centre des Opérations de la Gendarmerie Nationale ; Commandant de la 5ème légion de gendarmerie territoriale de San Pedro ; Commandant de la 1ère légion de Gendarmerie Mobile.

Le Colonel Bassanté Badara Aly

Le Colonel Bassanté Badara Aly est le commandant de la subdivision des Unités spécialisées de la Gendarmerie Nationale (US-GN). Il gère ainsi, plus de 2000 personnels. A 45 ans, il a une carrière riche d'expériences.

Il est Expert national et international reconnu pour les questions touchant à la lutte contre le terrorisme. Il est titulaire du Diplôme de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en France. Et d'une Licence d'Histoire (Paris I- Sorbonne). Il est également titulaire du Diplôme Universitaire de Droit et de Sciences Criminelles (Université de Sceaux).

Le Colonel Bassanté est aussi détenteur d'un Brevet Militaire de Parachutiste (Ecole des Troupes Aéroportées de Pau en France) d'un Brevet de Moniteur des Techniques Commandos (Centre National d'Entraînement Commando de Montlouis en France) et celui d'aguerrissement Commando en milieu tropical au Gabon (Centre Malibé, Gabon).

Il est aussi diplômé de l'Institut pour le Contre-terrorisme (ICT d'Herzlia) d'Israël. Il a également un diplôme d'Etat-major obtenu à l'Ecole d'Etat-Major de Libreville (EEML), ainsi que le diplôme du Cours de Formation des Commandants d'Unité à l'EFA de Zambakro en 2010.

Le nouveau commandant des unités spécialisées est expert de la Défense en management, commandement et stratégie. Il est aussi titulaire du Brevet de l'Enseignement Militaire du Second Degré (BEMS 2), à l'Ecole de Guerre de Paris.