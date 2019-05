Ile Maurice: Changement d'hôtel à Paris - Grogne chez le personnel de cabine de MK

«Did we check the lobby only when doing the hotel visit or did we check the upgraded rooms?» (... ) «I just hope like our president said in a former text... we are not begging H... to accommodate crew (... ).»«Is it ok if I pay 50 euros and stay at I.. close by during layover ... ?? No way am trusting zem on ze cleanliness of bedsheets ... and food. Vraiment déconcertant tout ça... am sure AMCCA will sort it out... please do.» Ou encore, «can't we send these pics to the CEO so he can have a look to where we have been sent to stay from P... » Ce ne sont là que quelques-uns des messages, certains avec photos à l'appui, publiés sur un forum d'échanges du personnel de cabine d'Air Mauritius (MK).

Leurs auteurs, des membres du personnel de cabine, n'hésitent pas à afficher leur grogne face à l'état des chambres dans l'hôtel à Paris où ils sont appelés à découcher depuis le 1er mai. En effet, depuis cette date, place à un changement d'établissement hôtelier à Paris pour le personnel navigant de MK. Désormais, entre deux vols, celui-ci séjourne dans un hôtel à Roissy Charles de Gaulle où se situe le principal aéroport de Paris. Dans le passé, ce sont au Méridien Montparnasse et plus récemment au Pullman Paris Bercy que le personnel navigant de MK découchait.

L'explication derrière ce changement, du moins, émanant du cabin crew, est liée aux restrictions budgétaires adoptées par la direction de MK suivant les pertes d'un milliard de roupies pour les neuf mois se terminant au 31 décembre 2018. Certains membres s'interrogent sur les critères déterminants lors de la visite d'hôtel effectuée vers la mi-mars par une équipe comprenant leur représentant, avant que la décision de changer d'établissement ne soit arrêtée.

Petit-déjeuner

Par ailleurs, une autre source de mécontentement y relative, c'est le fait que seuls les chefs de cabine principaux ainsi que les pilotes, qui disentils, perçoivent déjà une allocation repas, se verront offrir le petit-déjeuner. D'où cette proposition partagée sur leur forum pour que l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA) négocie le petit-déjeuner gratuit pour l'ensemble du personnel navigant étant donné que leur nouvel hôtel se trouve dans «une zone où il n'y a pas grand-chose autour».

L'express a sollicité MK par rapport à ces mécontentements. Une réponse est attendue. Quant à Karuna Dahal, présidente de l'AMCCA, elle était injoignable, hier, pour un commentaire, étant probablement en service.