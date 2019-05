Afrique: Colloque international Africampus - La Côte d'Ivoire accueille la 5e édition

La Côte d'Ivoire accueille la 5e édition du colloque international dénommé Africampus. Cette rencontre qui se tiendra du 9 au 10 mai 2019, est pilotée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci).

L'annonce a été faite le 6 mai, au siège de ladite institution sis à Cocody, à l'occasion d'un point-presse animé par son directeur général, Pr Tiémoman Koné.

Plus de cent participants provenant des universités, grandes écoles et instituts de formation et de recherche de Côte d'Ivoire et de la sous-région sont attendus à cette rencontre de deux (2) jours.

Selon le premier responsable de l'Uvci, ce sera une occasion idoine pour les acteurs du monde universitaire de trouver des solutions afin de relever les défis auxquels est confronté l'enseignement supérieur en Afrique.

Il s'agira pour les participants, fait-il savoir, de voir comment la pédagogie peut s'appuyer sur le numérique afin d'améliorer la qualité de la formation, faciliter l'insertion et l'employabilité des diplômés, ainsi que l'amélioration du dispositif au niveau de l'enseignement supérieur.

« Les universités africaines ont des difficultés dues au sureffectif, à la qualité de la formation, l'obtention d'un emploi après la formation.

Nous nous sommes regroupés pour voir si par un usage intelligent des outils numériques, nous pouvons faire en sorte que nos universités puissent se réorganiser et répondre efficacement voire relever ces différents défis », a clairement expliqué le Pr Tiémoman Koné. D'où le choix du thème: « Les usages intelligents du numérique dans la réorganisation universitaire ».

Le conférencier a alors saisi cette occasion pour inviter les étudiants, les décideurs politiques, les opérateurs économiques à prendre une part active à cette édition qui se tiendra sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Albert Mabri Toikeusse.

« Notre pays a l'honneur d'accueillir pour la première fois ce colloque international, qui a tout l'appui du Cames. Pour cette édition, nous invitons la population à y prendre une part active », a-t-il lancé.

Rappelons que l'Université virtuelle est une structure publique d'enseignement supérieur ouverte par le gouvernement. L'institution dispense un cursus d'enseignement complet majoritairement en ligne et à distance en informatique et sciences du numérique.

Six spécialités y sont développées: réseaux et sécurité informatique (Rsi), bases de données (Bd), développement d'applications et e-services (Das), multimédia et arts numériques (Mmx), communication digitale (Com) et e-commerce et marketing digital (Cmd).