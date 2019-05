Cote d'Ivoire: Une délégation du Pdci-Rda échange avec Laurent Gbagbo

L'ex-Président de la République, Laurent Gbagbo, a accordé ce mardi 7 mai 2019, à Bruxelles, une audience à une délégation du Pdci-Rda, mandatée par Henri Konan Bédié, président dudit parti.

La délégation du Pdci-Rda était conduite par Maurice Kacou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda.

Selon un communiqué signé du Dr Assoa Adou et du Pr Maurice Kakou Guikahué, les émissaires du président Bédié ont exprimé au cours de cet entretien, de vives voix, la compassion et le soutien du président Henri Konan Bédié et du Pdci-Rda, au Président Laurent Gbagbo.

Ils ont indiqué que le président Henri Konan Bédié et le Pdci-Rda se sont réjouis de l'acquittement du Président Laurent Gbagbo et souhaiteraient ardemment son retour en Côte d'Ivoire, afin qu'il participe activement au processus de réconciliation nationale.

« Après analyse de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire, les deux parties ont constaté qu'il était fondamental d'œuvrer ensemble pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire », mentionne le document.

Ajoutant que les deux parties ont également affirmé leur détermination à œuvrer pour la préservation des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire, en vue de sauvegarder l'autonomie des partis politiques et la non-ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de ceux-ci.

"Le Président Laurent Gbagbo, très sensible à la visite de la délégation du Pdci-Rda, a chargé celle-ci de transmettre au président Henri Konan Bédié, ses salutations fraternelles, et ses vifs et chaleureux remerciements", souligne la note.