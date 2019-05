Cote d'Ivoire: Le Colonel Yéo Ousmane - Point focal du FBI à la Gendarmerie nationale

On peut le dire ainsi, la gendarmerie nationale, version Général de Brigade Alexandre Apalo Touré, est une affaire d'experts, sinon... de diplômés. Tellement, les curriculum vitae (Cv) des principaux commandants d'unités sont impressionnants. Le Colonel Yéo Ousmane: Point focal du FBI à la Gendarmerie

Le Colonel Yéo Ousmane est le nouveau commandant de la Gendarmerie territoriale. Il est de ce fait, le chef hiérarchique de toutes les Brigades de Gendarmerie en Côte d'Ivoire.

Titulaire d'un Master 2 en stratégie et Sécurité Défense, Gestion des conflits et des catastrophes, il prépare actuellement un doctorat en sciences politiques et juridiques option gestion des conflits.

Diplômé d'Etat-major, il est également diplômé de l'École supérieure internationale française de guerre, au Cameroun. Le Colonel Yéo Ousmane est, en outre, titulaire d'un Diplôme d'expertise en Police Judiciaire.

Point focal du FBI au niveau de la Gendarmerie au plan des Investigations et des Enquêtes, le Colonel Yéo Ousmane a, de par la pertinence de sa collaboration avec cette Institution de Référence, obtenu avec l'accord de sa hiérarchie, la formation de 10 Officiers de la Gendarmerie nationale, dans le domaine Judiciaire, de la Traçabilité liée à la Drogue et au Terrorisme qui ont séjourné, récemment, avec lui à Washington et à New York (États-unis).