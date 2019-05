Cote d'Ivoire: Mme Kouma Karidia - "Je partage la ligne politique du Pdci-Renaissance"

interview

Secrétaire exécutif, déléguée départementale, membre du Bureau politique du Pdci-Rda, Madame Kouma Karidia Koné marque son adhésion aux idéaux du Pdci-Renaissance dans l'interview exclusive qu'elle nous a accordée.

Bien d'observateurs de la vie politique ivoirienne ont remarqué votre silence ces derniers temps, comment l'expliquez-vous ?

Je vous remercie pour cette marque de considération et pour cette interview. Vous savez, le silence n'est pas une absence. Au contraire, dans cette vie politique certes exaltante, il faut savoir prendre du recul et être à l'écoute des militants et militantes.

J'ai remarqué une chose, c'est que les hommes et les femmes politiques ne prennent pas toujours le temps d'écouter les militants. Ils ne prennent pas toujours le recul nécessaire pour mieux saisir les aspirations des Ivoiriens.

Pourquoi s'étonner donc du fossé de plus en plus grand entre les états-majors de certains partis politiques et leurs bases ? C'est aussi une des explications de certains échecs.

Le silence, en ce qui me concerne, est une forme de sagesse qui s'inscrit dans la stratégie d'écoute des Ivoiriens, cette majorité silencieuse quelquefois ignorée. Il s'agit donc d'un silence volontaire, le temps d'un examen minutieux avant toute chose.

La direction du Pdci-Rda vient d'exclure temporairement de nombreux cadres dont des vice-présidents et d'importants membres des instances. Comment réagissez-vous à cette décision ?

Je ne veux pas commenter les dernières décisions du Conseil de discipline. Ce conseil regroupe des personnalités que je respecte.

Mais ce que je veux que l'on retienne, c'est que l'houphouétisme n'exclut pas, il rassemble, il construit, il ne déconstruit pas. Je fréquente de nombreux cadres responsables du mouvement Pdci-Renaissance.

Ces personnalités sont sincères dans leurs tâches quotidiennes au service de l'héritage qui nous a été légué. J'ai pris connaissance du document relatif à la déclaration de principe du mouvement Pdci-Renaissance.

Je ne vois rien dans ce document qui puisse justifier une telle posture disciplinaire contre les initiateurs. Je revendique l'unicité des houphouétistes, car l'unicité, c'est plus fort que l'union.

J'invite donc tous les houphouétistes, au-delà de nos différences, à se rassembler autour d'un projet commun.

C'est ce projet commun qui nous a fait gagner l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2015. Je m'inscris toujours dans cette dynamique Rhdp.

A vous écouter, vous soutenez donc la ligne politique du mouvement Pdci-Renaissance ?

Oui, je partage la ligne politique du Pdci-Renaissance et je prends ma part de responsabilité dans ce mouvement novateur.

Ce mouvement a une claire vision de ce que les Ivoiriens attendent des dirigeants que nous sommes ; c'est à dire contribuer à construire l'union et la cohésion nationale sur l'essentiel.

Je pense que c'est ensemble, main dans la main, que nous allons continuer le combat en vue de construire l'houphouétisme qui, rappelons-le, demeure un vaste chantier politique.

Pour résumer, non seulement j'adhère pleinement à la vision des fondateurs du mouvement Pdci-Renaissance, mais, mieux j'appelle au rassemblement de tous les enfants et héritiers d'Houphouët-Boigny.