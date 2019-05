Congo-Kinshasa: Retour sur la journée internationale du travail - Quel travail pour quel salaire en RDC ?

Dans le monde entier, chaque 1er mai est fêtée la journée internationale du travail. En République Démocratique du Congo, par ailleurs, une manifestation officielle est organisée par la Présidence et le ministère de travail afin de donner de la valeur à cette fête et de revaloriser le travail. Mais... Quel travail pour quel salaire dans les entreprises de l'Etat et privées au pays de Lumumba, en ce 21ème siècle ?

Origine Autrefois, cette date consacrée au travailleur a été instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de huit heures, qui devint au 20ième siècle une journée de lutte et de célébration des combats des salariés qui revendiquaient jadis les bonnes conditions de travail. L'histoire renseigne que beaucoup de gens furent tués, pour cette cause, notamment aux usines Mc cormick de Chicago aux USA le 3 mai 1886.

Principe

Etant donné que la Sainte Bible déclare que l'Homme ne mangera qu'à la sueur de son front, l'Homme doit travailler honnêtement et consciencieusement afin de nourrir sa famille, grâce aux fruits du travail de ses mains. Le travail ennoblit, de ce fait, l'Homme et lui donne de la valeur à juste titre. La plus grande question est celle de savoir est-ce qu'en République Démocratique du Congo, aux services de l'Etat et auprès des privés, y a-t-il des travailleurs selon cet esprit ? Si oui, ces travailleurs travaillent-il réellement ? Sont-ils rémunérés comme il le faut ? Est-ce qu'il faut, en réalité, fêter ? Des questions allant dans ce sens sont nombreuses et les réponses sont multiples. Les fonctionnaires de l'Etat existent bel et bien en RD. Congo.

Mais, beaucoup sont fictifs en termes de poids pour la fonction publique qui est censée payer des travailleurs inconnus dans les services où ils devraient servir l'Etat. Bien plus, peu se lèvent tôt pour aller au travail, nombreux sont ceux qui partent à 10 heures pour ressortir à 12 heures, après avoir signé. Peu sont bien payés et d'autres réclament des mois d'impaiement. L'urgence, en effet, c'est de se poser la question « Quel salaire pour quel travail ? » vaut son pesant d'or dans le contexte de la RD. Congo. D'aucuns sont ceux qui appuient que le travail de l'Etat est sans suivi ; chaque travailleur peut venir quand il veut et repartir lorsqu'il le veut. Le travail de l'Etat, soutient-on dans l'opinion, ne paye pas décemment.

D'où, la négligence lors de l'exécution du travail par les employés. Jadis, les étudiants se disaient que les études étaient la clé pour réussir sa vie, mais maintenant que certains ont reçu cette clé, il semble que le gouvernement a changé de serrure, s'exclame un licencié sans emploi depuis 2013. Il y a peu, les travailleurs des indo Pakistanais réclamaient l'application stricte du SMIG, entendez le salaire minimum interprofessionnel garanti. Lettre morte. Pourtant, la Constitution dispose à son article 36 que l'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine.

Thérapie

Dans tous les cas, la balle est dans le camp du gouvernement, disons, de l'autorité publique. Il faut créer des emplois pour les hommes, les femmes et les jeunes afin de reconstruire le pays pour un développement durable. Mais, aussi, il faut une rémunération confortable et un suivi du travail accompli. Il est de bon aloi que l'Etat contrôle durement ses travailleurs pour que cette paie que certains d'entre eux reçoivent soit véritablement méritée. Que l'Etat veille aussi sur les compatriotes travaillant chez les privés, question de voir si les entreprises respectent réellement les huit heures de travail et payent leurs travailleurs selon les normes établies. Pour un Congo meilleur, tout le monde devra, de près ou de loin, s'impliquer et apporter sa pierre à ce grand chantier en reconstruction.