Cote d'Ivoire: Décès de Séri Gnoléba - Laurent Gbagbo présente ses condoléances au Pdci-Rda

L'ex-Président ivoirien, Laurent Gbagbo a reçu en audience ce mardi 7 mai, à Bruxelles, une délégation du Pdci-Rda, conduite par Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du parti.

Selon un communiqué signé de l'ex-ministre Assoa Adou, proche de Laurent Gbagbo et de Maurice Kakou Guikahué, Laurent Gbagbo a instruit le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, de présenter ses condoléances au président Henri Konan Bédié et à son parti, pour le décès de Maurice Séri Gnoléba, ancien président du Conseil économique et social, son aîné et membre du Pdci-Rda.

« Le Président Laurent Gbagbo, très sensible à la visite de la délégation du Pdci-Rda, a chargé celle-ci de transmettre au président Henri Konan Bédié, ses salutations fraternelles, et ses vifs et chaleureux remerciements », indique le communiqué.