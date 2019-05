Cameroun: NBA - Duel de Lions

Depuis le 28 avril dernier, Joel Embiid (Philadelphie Sixers) et Pascal Siakam (Toronto Raptors) s'affrontent pour une place en finale de la conférence Est.

Dans le royaume américain du basketball spectacle, l'heure est actuellement aux play-offs. Aux demi-finales de conférence plus exactement. Et dans la conférence Est, deux Camerounais sont en lutte pour une place en finale. Il s'agit de Joel Embiid des Philadelphia Sixers et de Pascal Siakam des Toronto Raptors. Au moment où nous mettions sous presse, les deux ambassadeurs camerounais de la balle orange s'affrontaient à Toronto pour le cinquième match de la série. Le vainqueur de celui-ci prendra une avance déterminante dans la perspective du sixième match prévue ce vendredi, toujours à Toronto. Avant le match de cette nuit, les deux équipes avaient enregistré deux victoires chacune.

Dimanche dernier, sur leur parquet, Philadelphie concédait sa deuxième défaite avec un Joel Embiid malade et diminué physiquement. Le pivot a péniblement totalisé 11 points en 35 minutes de jeu. Une performance en demi-teinte contrastant avec celle du troisième match, deux jours auparavant. Lors de la deuxième victoire des Sixers, « The process » a plaqué 33 points et arraché 10 rebonds. Depuis le début des play-offs, Embiid reste tout de même leader de sa franchise en neuf matchs disputés.

Il carbure avec une moyenne de 21,4 points pour 10,8 rebonds et 2,4 contres. De son côté, Pascal Siakam apparaît comme le premier lieutenant de Kahwi Leonard, l'étoile de l'équipe canadienne. Sur les trois premiers matchs, il termine deuxième marqueur des Raptors. Sa polyvalence et surtout son apport dans les phases offensives et défensives font de lui le troisième temps de jeu de l'équipe. En neuf matchs joués, il fait presqu'autant qu'Embiid avec un ratio de 21,3 points par match pour 6,9 rebonds.