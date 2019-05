Togo: "La Passion des Mamans" pour célébrer la femme togolaise dans tous ses états

"La passion des Mamans", c'est le nom d'un nouveau concept d'évènement lancé ce Mardi à Lomé. Porté par la structure "Les Passions de ma vie" dont Mme Irène Meyisso est la promotrice, il se veut un concept à double volets à savoir un évènement annuel à l'occasion de la fête des mères et un un volet social actif qui couvre toute l'année.

Des explications données par la promotrice et le staff organisateur de cet évènement dont la première édition du volet annuel a lieu 25 Mai prochain, jour de la célébration de la fête des mères, "La passion des Mamans" vise "à mettre en place des activités essentiellement destinées aux mères afin de favoriser d'une part la promotion de leur santé et bien-être (atelier de remise en forme et partages de conseils bien être) et d'autre part, les valoriser en mettant en avant leur rôle prépondérant dans la construction d'une communauté durable".

Ainsi, il sera organisé suivant le programme de ce 25 Mai dévoilé ce jour, un atelier de sport supervisé par un coach spécialisé et des Conseils diététiques et un atelier de décoration-Maison. Et le clou même de cette journée de festivité sera la soirée gala qui devra se tenir à l'Hôtel Lébéné (Ex Hôtel Ibis).

Deux en un, il sera question d'une conférence-débat sur le thème "être maman : s'épanouir au quotidien et développer sa communauté" et le côté festif de la soirée gala qui devra célébrer ensemble la fête des mères avec des coffrets cadeaux à toutes les mamans.

"La passion des mamans, ça veut dire beaucoup de chose, une maman peut aimer son foyer, son enfant... tout ce que l'on fait avec amour sincérité et engouement, c'est un amour de tout, de la passion dans tous les domaines.

Tout ce que l'on apporte avec amour, aux autres, c'est donc tout ça là on entend par la passion des mamans", a fait comprendre Mme Meyisso pour justifier le bien-fondé de cet évènement.

Quant au volet social de ce projet, en collaboration avec les bonnes volontés et les associations partenaires dont l'ALFAO (Association de Lutte contre les Fléaux et d'Assistance aux Organisations) du Burkina Faso, "La passion de ma vie" entend initier "des dons aux centres d'accueil et aux centres de détention (prisons) en faveur des mères et de leurs enfants", "des campagnes d'évangélisation", "des conseils en santé", " des sessions d'écoute, d'échanges et de conseils à destination des mères sur la thématique de la vie en famille et du statut de mère" et " des appuis techniques en entrepreneuriat pour permettre la mise en place d'activités génératrices de revenus (AGR) par les mères défavorisées".

On espère dès lors que la mise à exécution de ces deux volets permettra de parvenir aux retombées sociales attendues, à savoir, la "mise en avant du rôle de la maman dans notre contexte social national", la mobilisation d' "une foule de visiteurs estimé à plus de 300 personnes sur les deux sites de l'évènement du 25 Mai prochain" et enfin, "la création d'un pôle de soutien aux mères défavorisées".