Algérie: Tizi-Ouzou - Une enveloppe de 460 millions de DA pour améliorer le service énergétique

Tizi-Ouzou — Une enveloppe globale de 460 millions de DA a été mobilisée par la direction de Tizi-Ouzou de la Société de distribution d'électricité et de gaz du centre (SDC) destinée à des investissements visant à améliorer la qualité de son service énergétique, indique mardi un communiqué de la société.

"Ce plan d'investissement pour l'année 2019, a pour objectif l'amélioration de la qualité et la continuité de service afin de répondre aux attentes de sa clientèle en cette période de forte demande (climatisation, éclairage public...). Il porte sur la réalisation de plusieurs nouveaux projets qui rentrent dans le cadre de la préparation de la période estivale coïncidant avec l'avènement du mois sacré du Ramadan" a-t-on souligné de même source.

Sur ce budget, un montant de 60 millions de DA a été mobilisé pour la réalisation de 9 postes de haute et basse tension dans les daïras de Tizi-Ouzou, Ouadhias, Azeffoune, Makouda, Ouacifs, Draa El Mizan, Ouaguenoune et Mekla. Ce programme affiche un taux d'avancement de 67% avec la mise en service de 6 postes sur les 9 prévus a-t-on indiqué.

Une autre somme de 334 millions de DA a été réservée à la création de 7 lignes de moyenne tension (30 KV) et de 5 lignes de secours de moyenne tension d'une longueur totale de 114 KM. A cela s'ajoute la création de 16 lignes de basse tension et l'engagement de travaux de réhabilitation d'un linéaire total de 32 Km de réseau électrique à travers la wilaya pour une enveloppé financière estimée à 66 millions de Da. Les travaux de réalisation de ces opérations ont atteint un taux de 36% ce qui représente 52 km de réseau mis en service, ajoute le texte.

Ce programme vient "une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique lancés au titre du Plan d'urgence électricité, en 2013", a-t-on souligné. Dans ce cadre, la direction de distribution de Tizi-Ouzou a réalisé durant la période allant de 2013 à 2018 un total de 315 postes sur 332 prévus et de 422,4 Km de réseau sur 657,6 Km prévus pour un montant global de 3024,855 millions de DA.

Par ailleurs, la direction locale de la SDC a déploré des entraves à la concrétisation de certaines opérations. Il s'agit notamment d'oppositions de riverains et qui ont conduit à l'annulation de 17 projets de postes depuis 2013.

En outre, "7 projets de lignes de moyenne tension dont trois ont été réalisés à plus de 50% et les autres n'ont pas encore démarrés, destinés à renforcer et à améliorer la qualité et la continuité du service à Tizi-Ouzou-ville avec le raccordement de nouveaux projets (logements sociaux et EHS de psychiatrie de Oued Aissi), Azazga, Azeffoune (avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaa Nath lrathen, Makouda, Boudjima et Ait Aissa Mimoun, souffrent d'oppositions.

Sur un autre volet la direction de Tizi-Ouzou de la SDC a annoncé qu'une caravane de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique durant la période de forte demande sera lancée incessamment et sillonnera toute la wilaya.

Une brigade énergie prodiguera des conseils aux citoyens pour une meilleure maîtrise de leur consommation énergétique et procédera par la même occasion à la vérification des installations intérieures d'électricité et de gaz, a-t-on indiqué.