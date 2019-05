Algérie: Pêche - Les travaux de réhabilitation de 45 ports nationaux finalisés en 2019

Alger — Au moins quarante-cinq port, dont la majorité en cours de réhabilitation, seront mis à la disposition des professionnels et des citoyens, durant l'été 2019, par l'Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche (EGPP), a indiqué, mardi à l'APS, le Président directeur général, Aboud Mohamed.

Les cahiers de charges des projets de développement et de réhabilitation de ces ports touchent à leur fin, ce qui permettra leur ouverture, cette année, devant les citoyens, en outre de trois (3) nouveaux devant être réceptionnés la même année, précisé M. Aboud.

La superficie de ces infrastructures portuaires avoisine les 168 hectares de terre et 212 hectares en mer.

Le coût des travaux de réalisation des trois ports en cours de réalisation s'élève à 17,5 milliards DA, dont le port de Oued Zhour (Skikda), pour un montant de 5 milliards DA (réalisé par la société croate de bâtiment INGRA), celui de Sidna Youchaa (Tlemcen) pour une enveloppe de 9 milliards DA (réalisé par Cosider) et celui de Beni K'sila (Bejaïa), pour un montant de 3,5 milliards DA (réalisé par l'Entreprise nationale des travaux maritimes Meditram et la Société nationale des travaux maritimes de l'Est Sotramest).

L'EGPP compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les pêcheurs, les industriels du domaine et les vétérinaires, a fait savoir son Pdg.

Dans le cadre des projets de réhabilitation de ces ports, des actions sont menées pour l'augmentation des capacités de mouillage à travers la mise en place de berges, une technique moderne permettant de multiplier par 3 ou 4 le nombre de places.

Soulignant que 70% de ces ports étaient concernés par ces travaux d'extension, le même responsable a fait savoir que l'étude et le cahier de charges ont été achevés.

Excepté le port de Sidi Fredj qui a fait l'objet, il y a quelques années, de travaux de réhabilitation, tous les ports accusent "un déficit important en capacités d'accueil de chalutiers et d'un manque d'espaces réservés aux pêcheurs pour les besoins de la manutention ou à la plaisance en général.

Une fois les travaux terminés, ces ports pourront offrir chacun plus de 100 postes d'accostage de différentes embarcations (bateaux de plaisance, navires de pêche..etc).

Concernant la répartition de ces port, Il s'agit pour l'est du pays des ports d'El Kala ancien et El Kala nouveau (El-Tarf), d'Annaba et Chetaïbi dans la même wilaya, d'El Marsa, Stora, Collo et Oued Zhour (Skikda), de Boudis, El Aouana et Ziama Mansouriah (Jijel) et de Bejaia, Tala Yilef et Beni Ksila.

Au centre, l'on trouve les ports d'Azeffoun et Tigzirt (Tizi Ouzou), de Dellys, Cap Djinat, Zemmouri El Bahri (Boumerdes), de Tamentfoust, Alger, Rais Hamidou et Djemila (Alger), outre ceux de Khemisti, Bouharoun, Tipaza, Cherchell et Gouraya (Tipaza).

Pour l'Ouest, il y a le port mixte de pêche, Sidi Lakhdar et Salamandre (Mostaganem), Arzew, Kristel et Oran (Oran), Madagh, Bouzedjar et Beni Saf (Ain Témouchent) ainsi que les ports de Honaine, Sidna Youchaa et Marsa Ben M'hidi (Tlemcen).

Programmation de 20 fabriques de glace

Par ailleurs, il est prévu l'installation de 20 fabriques de glace à mettre à la disposition des pêcheurs pour la conservation de leurs marchandises durant le transport.

Ces fabriques seront réalisées au niveau des ports qui ne disposent pas de points de vente directs, en plus d'espaces destinés à la réparation des filets de pêche ainsi que des clubs de pêcheurs (repas chauds, café, douches...etc).

Dans le cadre de l'opération d'équipement de ces ports, il est programmé l'acquisition de grands matériels nécessaires à l'exercice de l'activité, outre l'affectation d'espaces aux ateliers de réparation et de maintenance, alors que les pêcheurs se chargeront du petit matériel.

A cet effet, M. Aboud a appelé les pêcheur à assurer leurs matériels et à souscrire des polices d'assurance contre tout sinistre.

Concernant les préparatifs pour la saison estivale, M. Aboud a indiqué que l'entreprise veille à équiper trois ports pour la plaisance dans les régions est, centre et ouest du pays.

Ces infrastructures seront dotées d'espaces de loisirs pour adultes et enfants et de commerces nécessaires (restaurants, marchands de glaces, douches ...). Des appels d'offres nationaux seront lancés pour permettre aux investisseurs intéressés d'exploiter ces espaces en été, alors qu'une autre partie sera consacrée aux artisans à titre gratuit, en collaboration avec les autorités locales, communales et de wilaya, dans le but de promouvoir l'activité artisanale.

Répondant à une question sur les prérogatives de l'EGPP en matière de lutte contre la pêche illicite, M. Aboud a déclaré que l'Entreprise a la prérogative d'élaborer des rapports en cas de constatation de cas suspects de pêche illégale ou d'utilisation de moyens interdits par la loi, à savoir la pêche à la dynamite ou le non respect des périodes de repos biologique. Elle peut également opérer des visites programmées ou inopinées pour s'assurer d'informations communiquées par des clients ou des employés.

"Nous pouvons transmettre des rapports et renforcer le contrôle mais l'application relève des services compétents", a-t-il poursuivi.

L'EGPP a été créée en septembre 2015 sur décision du Conseil des participations de l'Etat (CPE), en vue d'élaborer de nouveaux projets pour le développement des ports et l'optimisation de leurs capacités d'accueil, en adoptant de nouvelles techniques.

Elle compte 14 unités à travers le territoire national, chargées de créer des unités économiques au niveau de chaque wilaya côtière et d'établir des contacts avec les travailleurs des ports.