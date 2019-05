Cote d'Ivoire: Touré Abdul Kader, commissaire de police - "364 motos-taxis déjà saisis "

Le commissaire principal de police, Touré Abdul Kader, chargé de la sécurité routière, rattaché au ministère des Transports a fait le point de la première journée de l'opération de contrôle des motos-Taxis et tricycles dans le district d'Abidjan. C'était le mardi 7 mai 2019 au cabinet du ministre Amadou Koné au cours d'un point de presse.

Faisant le point de la journée de mardi 7 mai 2019, à 17heures, la première d'une opération de traque contre les motos et tricycles, qui durera 30 jours, le commissaire Touré Abdul Kader a annoncé, la saisie et mise en fourrière de 219 motos et 145 tricycles soit 364 engins à deux-roues et trois roues dans les districts de police d'Abobo, Port-Bouet, Yopougon, Adjamé, Cocody, Marcory et la préfecture de police au Plateau.

« Pour chaque engin saisi, les raisons sont diverses. Elles vont du défaut de pièces afférentes à l'activité au non port des casques, ou encore des engins se trouvant sur des grandes voies et donc contraire à la réglementation » a justifié le commissaire, sans préciser la suite de la procédure sur le retrait de ces engins saisis encore moins sur le coût de l'amende à payer pour les contrevenants.

«L'opération s'étendra sur 30 jours afin de maintenir la pression et de donner à nos forces de l'ordre les moyens d'endiguer ce phénomène » a-t-il ajouté.

Il a profité de l'occasion pour inviter les populations abidjanaises à se détourner de ce mode de transport, illégal et sans garantie de sécurité.

Rappelons que conformément à son communiqué du 2 mai 2019, le ministère des Transports a invité les propriétaires et conducteurs d'engins à deux roues, communément appelés "motos-taxis", exerçant le transport public de personne et de marchandise dans le District d'Abidjan, à procéder à l'arrêt immédiat de leurs activités, sous peine de voir leurs moyens de transport être mis en fourrière, sans préjudice des amendes et sanctions pénales.

La même interdiction est, toujours selon le communiqué du ministère, appliquée aux engins à trois roues transportant des passagers dans le District d'Abidjan.

« Leurs activités en matière de transport de marchandises restent circonscrites pour l'instant aux périmètres communaux, où ils exercent avec des autorisations municipales » conclut le communiqué.