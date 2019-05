Burkina Faso: La Coalition nationale pour l'éducation pour tous plaide pour une éducation inclusive

«Faire du droit à une éducation publique inclusive, équitable, de qualité et gratuite, une réalité» tel est le thème de cette Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous (SMAE) 2019 qui, selon les organisateurs, intervient dans une année particulière pour l'éducation.

A entendre Samuel Dembélé, président du conseil d'administration de la CN-EPT/BF, le choix du thème de la SMAE 2019 permet de placer au cœur de la campagne, la question du financement et de la gouvernance vertueuse de l'éducation qui est essentielle pour réaliser toutes les cibles de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4) d'ici 2030.

«L'éducation des enfants, des jeunes et des adultes handicapés fait partie du programme Education 2030 et les questions d'accès, d'égalité, d'équité et d'inclusion ne doivent pas être omises des politiques publiques et des plans du secteur de l'éducation nationale» a-t-il expliqué.

En plus du thème central, la CN-EPT/BF a retenu comme thème secondaire «l'éducation en situation d'urgence» dans la mesure où, pour elle, l'éducation aux droits de l'Homme peut être un moyen de défense contre la montée de la violence.

L'objectif de la SMAE de cette année dont les activités seront délocalisées du 22 au 24 mai prochain à Kaya, est, à en croire les conférenciers, de souligner le fait que l'éducation est un droit de l'Homme et que «nous avons tous le droit de le revendiquer, de l'exercer et de faire pression sur les gouvernants et les organismes internationaux pour qu'ils prennent les mesures financières et autres mesures appropriées afin d'assurer la réalisation de ce droit».

Il s'agira de façon spécifique à faire l'état des lieux du financement de l'éducation et de la mise en œuvre des sept cibles de l'ODD 4 au Burkina Faso, de plaider pour une participation effective de la société civile au suivi et à la mise en œuvre de l'ODD4 et de l'Education 2030 au niveau nation et enfin de formuler des recommandations pour une mise en œuvre effective des sept cibles de l'ODD 4 au Burkina Faso.

Aux dires des organisateurs, diverses activités seront mises en œuvre pour l'atteinte de leurs objectifs.

Il y aura comme activités, le retour des élus à l'école qui consistera à faire vivre aux autorités, les réalités quotidiennes et les conditions de travail des élèves, des enseignants et des encadreurs dans la quête d'une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso, ensuite l'organisation d'un forum national et de 12 fora régionaux de la société civile autour du thème «Education en situation d'urgence au Burkina Faso et comment y faire face?». Aussi, il y aura la réalisation d'un film documentaire sur l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso.