Burkina Faso: 4 syndicats de la santé annoncent une grève de 72 heures à compter du 22 mai 2019

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Depuis les 6 et 7 novembre 2015, les syndicats de la santé que nous sommes ont fait montre d'une patience légendaire dans l'attente de reformes structurantes du secteur de la santé dont, l'une des plus attendues est la mise en œuvre de la Fonction publique Hospitalière.

Un travail consensuel a été mené par un Comité de 32 membres composé des représentants de la Présidence du Faso, du Premier Ministère, du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale, des six (6) syndicats de la santé (SYNTAHSS, SYMEB, SYSFMAB, SAIB, SPBF), de tous les ordres professionnels de la santé et du sous-secteur sanitaire privé.

Après un long processus inclusif de deux ans, un avant-projet de loi fut introduit en Conseil des ministres. Après l'adoption de ce projet de Loi par le Conseil des Ministres et transmis à l'Assemblée Nationale, la loi fut votée et adoptée, le 19 décembre 2017, à l'unanimité par les 105 députés votants du jour.

Après le vote de la loi, le Gouvernement à travers le ministre de la Santé a signifié aux 06 syndicats que la mise en œuvre effective commencerait en juin 2018.

Dans la foulée, un protocole d'accord fut adopté entre le Premier Ministre et les 06 syndicats de la santé le 31 janvier 2018 sur les grilles indemnitaires et indiciaires.

Le 22 Avril dernier, une note d'interpellation a été adressée à votre gouvernement sur la nécessité et l'urgence d'avancer vers l'application effective de la loi 057 ainsi que des accords signés dans ce cadre.

Face au silence qui nous a été jusque-là opposé et aux réticences des premiers responsables du secteur de la santé, nous avons l'honneur de vous tenir informé qu'à l'appel du Syndicat des Médecins du Burkina (SYMEB), du Syndicat des Sages-Femmes et Maïeuticiens et Accoucheuses du Burkina (SYSFMAB), du Syndicat Autonome des Infirmiers et infirmières du Burkina (SAIB), du Syndicat des Travailleurs de l'Administration Hospitalière et des Services de Santé (SYNTAHSS) leurs militants observeront sur toute l'étendue du territoire national une grève d'avertissement de soixante-douze heures (72H) allant du Mercredi 22 mai 2019 à 7h au Samedi 25 Mai 2019 à 6h59.

Cette grève sera suivie d'une suspension des activités de routine du lundi 27 mai 2019 à 07 h au vendredi 31 mai à 19h pour exiger des réponses concrètes et diligentes à leurs attentes, en particulier :

1- L'adoption sans délai des textes règlementaires sur l'AGSP en Conseil de Ministre et leur mise en application pour son opérationnalisation diligente ;

2- La prise sans délai des actes règlementaires de reversement des contractuels propres et des fonctionnaires détachés avec l'ensemble des mesures d'accompagnement nécessaires.

3- La prise d'un acte règlementaire consensuel conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 2 de la loi 057 portant sur la Fonction Publique Hospitalière (FPH) pour préciser les conditions d'exercices des enseignants-chercheurs, les hospitalo-universitaires, les chercheurs, les militaires, et les paramilitaires dans les établissements publics de santé (EPS).

Ce qui permettra de sécuriser et de motiver davantage cette catégorie d'agents exerçant dans les hôpitaux, pour l'amélioration de l'offre et de la qualité des soins aux populations ainsi que l'amélioration de la formation pratique des ressources humaines en santé.

4- La prise progressive des actes de détachement à titre de régularisation en commençant par les retraités de 2018.

5- L'élaboration consensuelle et l'adoption en conseil de ministre des décrets de la loi 057 sur l'organisation du travail et la garde couchée dans les structures de soins au plus tard fin juin 2019.

6- L'élaboration consensuelle et l'adoption en conseil de ministre des autres décrets de la loi 057 avant fin Juillet 2019.

7- L'implication de tous les syndicats de la santé dans l'élaboration des textes règlementaires relative à la Loi 057 comme le dispose le protocole d'accord.

8- La mise en place rapide d'un comité pour la pré qualification des marques impliquant les sociétés savantes des utilisateurs, en vue de l'utilisation du nouveaux mécanisme des conventions cadres pour l'équipement diligentes des structures de soins pour offrir des soins de qualité aux populations.

9- Mettre en place d'un mécanisme rapide de reversement des attachés de santé en A1 suivant la Loi 081 aux fins de corriger une injustice subit par les infirmiers et les sages-femmes dans leurs plan de carrière.

10- Accorder une bonification d'un échelon aux administrateurs des services de santé dans le cadre de la loi 081.

11- Adoption sans délai du statut particulier et du RIME du ministère de la santé.

12- Elaboration et adoption des textes de l'Examen Classant National des médecins, pharmaciens et Chirurgiens dentiste du Burkina Faso au plus tard fin septembre 2019.

13- Elaboration consensuelle et signature de l'arrêté interministériel de la prime de motivation en remplacement des ristournes avec effet au 1er janvier 2019.

En l'absence de réponse concrète à l'issue de cette grève, nous nous réservons le droit d'engager d'autres actions. Le gouvernement sera tenu pour responsable des conséquences qui en découleront.

Veuillez agréer, Excellence, nos salutations distinguées.

Pour le Syndicat des Médecins du Burkina (SYMEB),

R Alfred OUEDRAOGO

Secrétaire Général

Pour le Syndicat des Sages-Femmes et Maïeuticiens et Accoucheuses du Burkina (SYSFMAB),

Honorine KABRE

Secrétaire Général

Syndicat des Administrateurs des Hôpitaux et des Services de santé (SYNTAHSS)

Djakaridja HEMA

Secrétaire Général

Syndicat Autonome des Infirmiers et infirmières du Burkina (SAIB),

Pascal OUEDRAOGO

Secrétaire Général