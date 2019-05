Madagascar: Toliara - Une sexagénaire tombée dans les pommes, à force d'attendre dans une banque

Depuis 2018, les banques primaires de la Ville du Soleil, utilisent un logiciel pour mieux gérer la fluidité de leur clientèle, offrir un meilleur service. Les clients oublient le temps qui passe en regardant des sketches pour rire. Beaucoup attendent trop, fatigués de voir les mêmes blagues, se plaignent.

Une dame, plus de soixante-dix ans, finit par sortir de la banque à force d'attendre. « Voilà, plus d'une heure pour verser un chèque!», se plaint-elle. Elle porte le ticket numéro V073 ce Jeudi 02 mai après-midi. Le guichetier lui a annoncé qu'il y avait encore 22 personnes devant elle. A bout de patience, se sentant mal à l'aise, elle sortit avec son amie avant 16h00. Elles étaient donc deux pour entendre l'appel. « Elle a cherché le gestionnaire de son compte, mais il était en congé. En principe, on n'attend plus longtemps pour verser un chèque», explique le Chef d'agence. « Avant, on n'attendait pas tellement » répondent d'anciens clients. « Nous sommes satisfaits, nous ne sommes plus bousculés comme avant » réplique un agent derrière son comptoir.

Deux banques primaires opérant à Tuléar utilisent ce logiciel depuis plus d'une année. L'une a déjà une bonne avance et marche à merveille. La deuxième, l'expérimente depuis le mois de septembre 2018. Celle-là n'est pas sortie de l'auberge. Les clients ont beau grincer les dents, les responsables de la banque ne comprennent pas. Pourquoi de l'autre côté, ils ne sont pas satisfaits, alors qu'on s'occupe déjà de leur argent!