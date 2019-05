Madagascar: Art contemporain - Joey Aresoa investi le Craam

Un aperçu des œuvres de Joey Aresoa pour « Ombres et lumières - au féminin pluriel »

« Ombres et lumières - au féminin pluriel », cette installation de Joey Aresoa sera lancée ce jour à partir de 16 h au Craam Ankatso. Selon les propos de l'artiste, le concept serait « comme une apothéose méthodique, se rappelle à nous une danse de la féminité. Un rappel par le sang. Du pouvoir de donner vie, de nos limites, ou encore de qui on est, au plus profond de nos entrailles. Femme. Mais il existe un retranchement, plus sombre-vif et plus discret où s'empêtrent d'autres forces ». Le visiteur y retrouvera, de l'émotif, de l'instinct... une âme aux couleurs féminines. « Des éclats de soulagement, de courage, des ondes de mélancolies, de sensualité, de remise en question et des drapés d'espoirs.

C'est à travers cette série que j'ai trouvé le courage de nommer, pour la première fois ce qui me grandit, l'endométriose. Moi, et d'autres elles, au féminin pluriel ». Joey Aresoa est une artiste multidisciplinaire originaire du Sud de Madagascar. Poétesse slameuse et artiste peintre. Vice-championne du Slam National en 2009, elle poursuit ensuite un parcours plus ouvert sur les rencontres artistiques et disciplinaires. Elle a partagé sa poésie avec Imiangaly, Rolf, Vatomanga, Dozzy Njava ou encore le collectif des slameurs de la lune, aux Comores.