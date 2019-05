Madagascar: Musique - Va à la découverte de Rass

Avec son air entre la modestie et la tendance, Rass séduit plus d'un.

Prochainement, il reviendra en terre natale à la rencontre des mélomanes et partager un moment unique. S'il a un agenda plutôt chargé, il donne déjà rendez-vous du 25 mai au Dôme Ankorondrano, où il interprètera tous ses titres du plus ancien au plus récent. Des morceaux déjà sur les lèvres étant donné que ces derniers temps, ses chansons inondent les stations de télévision et les ondes de radio.

Rass se fait remarquer en faisant plusieurs collaborations avec des artistes connus, comme Raboussa et Rak Roots, lui permettant de jouer dans la cour des grands. Aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire, grâce à des titres comme ses deux nouveaux singles "Mbola ho avy" et "Hafa ihany". Humble et sociable, il prône avant tout le partage et la joie de vivre, sans, mais surtout avec la musique. Quatre ans après la sortie de son premier de huit titres " Quand T'es Là", il travaille actuellement sur son deuxième EP.

D'origine italo- malgache, ayant grandi à Madagascar, Rass de son vrai nom Sharon Rasolondraibe, arrive en France à ses 18 ans. Dans sa vie professionnelle, il protège et veille sur la sécurité des autres, dans sa passion il représente son île d'origine et dans sa vie de tous les jours, c'est un serviteur de Dieu. Il a commencé la musique en tant que chanteur dans une chorale et se fait connaitre sur la toile avec son premier titre " Pour mes gasy". Il enchaîne alors avec son single « No souçay », qui confirme sa présence dans le milieu musical malgache en France.